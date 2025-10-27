Путин согласен на концепцию завершения войны в Украине, предложенную Белым домом, — Лавров

Во время переговоров на Аляске президент РФ Владимир Путин подтвердил, что готов к урегулированию конфликта на основе концепции, которую предложил Вашингтон. Однако прямого ответа, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Кремль не получил.

"На Аляске президент России Путин сказал, что готов сотрудничать на основе концепции и рамочного подхода, который специальный представитель президента Трампа представил в Москве и который они продолжили обсуждать в Анкоридже", — заявил глава российского МИД, как передали в ТАСС 26 октября.

Он сообщил, что глава Кремля подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

"[Путин] спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Правда ли это? Так ли это?" Все было подтверждено", — подчеркнул Лавров.

По его словам, президент РФ заявил о готовности принять американскую концепцию и "двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе". Однако, как рассказал министр, прямого ответа на предложение не поступило.

"Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения", — добавил он.

Напомним, аналитики ISW предупредили, что несмотря на заявления о готовности к уступкам президент РФ Владимир Путин не отказался от намерений полностью оккупировать четыре региона Украины.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления об испытаниях Россией крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Он напомнил об атомной подводной лодке вблизи берегов РФ.