Путін згодний на концепцію завершення війни в Україні, запропоновану Білим домом, — Лавров

Під час переговорів на Алясці президент РФ Володимир Путін підтвердив, що готовий до врегулювання конфлікту на основі концепції, яку запропонував Вашингтон. Однак прямої відповіді, зі слів міністра закордонних справ Сергія Лаврова, Кремль не отримав.

"На Алясці президент Росії Путін сказав, що готовий співпрацювати на основі концепції та рамкового підходу, який спеціальний представник президента Трампа представив у Москві і який вони продовжили обговорювати в Анкориджі", — заявив голова російського МЗС, як передали у ТАСС 26 жовтня.

Він повідомив, що очільник Кремля детально повторив кожен елемент концепції, привезеної спеціальним посланником США Стівом Віткоффом.

"[Путін] запитував його, оскільки він був присутній на переговорах в Анкориджі: "Чи це правда? Чи так це?" Все було підтверджено", — наголосив Лавров.

З його слів, президент РФ заявив про готовність прийняти американську концепцію і "рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі". Однак, як розповів міністр, прямої відповіді на пропозицію не надійшло.

"Сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції", — додав він.

Нагадаємо, аналітики ISW попередили, що попри заяви про готовність до поступок президент РФ Володимир Путін не відмовився від намірів повністю окупувати чотири регіони України.

