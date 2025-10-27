Путін націлений на захоплення чотирьох областей України: про що в Москві брешуть Трампу, — ISW

26 жовтня російський президент провів нараду з главою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим у неназваному "пункті управління об'єднаного угруповання військ". І глава російського Генштабу зробив низку заяв про війну Росії проти України, які вже спростували навіть російські військові блогери. Так, Герасимов розповідав главі Кремля про "успіхи" окупаційної армії на низці напрямків і про "оточення" десятків українських батальйонів.

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували бесіду Володимира Путіна і Герасимова й наголошують, що Кремль не відмовився від намірів захопити повністю Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області — хоч би що Путін говорив Трампу про готовність до поступок в Україні.

Варто зазначити, що доповідь Герасимова Путін слухав у військовій формі. Примітно, що він зачастив зі зміною іміджу. Це втретє, коли російський президент з'являється на публіці у формі з початку 2022 року. Востаннє він одягав її 16 вересня.

Що сказав Герасимов Путіну про війну в Україні

Аналітики ISW зазначають, що глава російського Генштабу продовжує перебільшувати успіхи російської армії на полі бою.

Герасимов почав свою доповідь Путіну із заяви про те, що російські війська продовжують виконувати завдання із захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Заява Герасимова повторює давню вимогу Путіна про те, щоб Україна передала Росії всі чотири незаконно анексовані регіони, одночасно підриваючи нещодавні пропозиції Росії обміняти територію на півдні України на повний контроль над Донецькою областю.

"Герасимов заявив — вельми ймовірно неправдиво — що російські війська оточили до 5500 українських військових на Покровському напрямку і заблокували групу з 31 українського батальйону в районі Покровська і Мирнограда (на схід від Покровська)", — зазначають в ISW.

Начальник російського генштабу також стверджував, що підрозділи російської 2-ї та 51 загальновійськових армій ЗС РФ просуваються на сході і нібито вже завершили оточення українських військ у згаданому районі.

За словами Герасимова, зусилля Росії з ізоляції зони бойових дій для переривання постачання України нібито сприяли оточенню. Чималу роль, додав він, у цьому зіграла адаптація тактики і технологій безпілотників для ударів по українських наземних лініях зв'язку.

Герасимов також заявив, що Центральному угрупованню військ наказано знищити нібито оточені українські війська поблизу Покровська і Мирнограда.

Не менш разючі "успіхи", за словами начальника російського генштабу, є в окупантів і на Куп'янському напрямку. Там, заявив Герасимов, угруповання військ "Запад" нібито оточило Куп'янськ. Оточенню ж, каже він, передував фланговий маневр штурмових загонів 68-ї мотострілецької дивізії зі складу 6-ї загальновійськової армії, під час якого вони захопили переправи через річку Оскіл на південь від Куп'янська.

Також Герасимов стверджує, що російські війська блокували українські сили на лівому березі Оскола на схід від Куп'янська. Загалом, за версією Герасимова, окупанти у Куп'янську нібито оточили 18 українських батальйонів.

"Путін аналогічно неправдиво стверджував у жовтні 2024 року, що російські війська оточили 2000 українських військовослужбовців у Курській області, а пізніше, у березні 2025 року, заявив, що російські війська "ізолювали" українські війська в Курській області і що невеликим групам українських військ "неможливо" відійти з позицій. Російські війська не оточили значну кількість українських військ під час російських операцій з повернення Курської області наприкінці 2024 і на початку 2025 років, незважаючи на заяви Путіна", — провели паралелі в ISW.

Крім того, Герасимов також заявив, що російські війська нібито просунулися на південь Вовчанська (на північний схід від Харкова) і захопили понад 70 відсотків міста, а також, що вони завершують захоплення Ямполя (на південний схід від Лиману) та вже окупували Дронівку (на північний захід від Сіверська) і Плещіївку (на південний схід від Костянтинівки).

Герасимов бреше — що відбувається на фронті насправді

Водночас російські військові блогери спростували заяви Герасимова. Вони прямо заявили, що глава російського Генштабу бреше і ЗС РФ не оточували українські сили в Куп'янську і Покровську. Між російськими угрупованнями, що діють біля Покровська, існує багатокілометровий коридор, а якщо хтось і просочується в населені пункти, контрольовані ЗСУ, то це не можна назвати оточенням.

Інший російський військовий блогер і зовсім заявив, що Покровськ і Куп'янськ перебувають у "стовідсотковому хаосі", а ще один зазначив, що Герасимов "знову випереджає події" і очікує, що реальність на місцях "скоро наздожене його повідомлення".

Він також припустив, що доповідь начальника російського генштабу Путіну насправді призначена для президента США Дональда Трампа, який, почувши про російські "успіхи", кинеться "благати про пощаду" для "оточених" українських військових. Крім того, подібне трактування ситуації на фронті, вважає він, мало б створити у Трампа враження, що українці мають серйозні проблеми на фронті. Цього ж прагнув, на його думку, домогтися і Путін, коли він у березні розповідав про "оточення" українських військ у Курській області.

ISW не виявила доказів, що підтверджують заяви Герасимова. ISW виявила лише докази, які дають змогу оцінити, що російські війська захопили приблизно 23% Вовчанська. Аналітики ISW бачили тільки кадри від 24 жовтня, на яких видно обмежену кількість російських сил, що діють у східній частині Костянтинівки після ймовірної операції з проникнення, і не виявила свідчень присутності російських сил у Сіверську. Кремль також представляє захоплення невеликих населених пунктів, які не мають оперативного значення, як великі успіхи в інформаційному впливі.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області та взяли полонених.

Також Фокус писав про звільнення села Торського в Донецькій області. Бійці ЗСУ не тільки звільнили його від росіян, про що розповіли в сюжеті, а й узяли в полон окупантів, які теж дали інтерв'ю, повідомивши, що сиділи в селі без води і провізії, а коли здалися в полон, то їх почали атакувати російські війська.