Путин нацелен на захват четырех областей Украины: о чем в Москве врут Трампу, — ISW

26 октября российский президент провел совещание с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в неназванном "пункте управления объединенной группировки войск". И глава российского Генштаба сделал ряд заявлений о войне России против Украины, которые уже опровергли даже российские военные блогеры. Так, Герасимов рассказывал главе Кремля об "успехах" оккупационной армии на ряде направлений и об "окружении" десятков украинских батальонов.

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали беседу Владимира Путина и Герасимова и отмечают, что Кремль не отказался от намерений захватить полностью Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области – что бы Путин ни говорил Трампу о готовности к уступкам в Украине.

Стоит отметить, что доклад Герасимова Путин слушал в военной форме. Примечательно, что он зачастил со сменой имиджа. Это третий раз, когда российский президент появляется на публике в форме с начала 2022 года. Последний раз он надевал ее 16 сентября.

Что сказал Герасимов Путину о войне в Украине

Аналитики ISW отмечают, что глава российского Генштаба продолжает преувеличивать успехи российской армии на поле боя.

Герасимов начал свой доклад Путину с заявления о том, что российские войска продолжают выполнять задачи по захвату Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Заявление Герасимова повторяет давнее требование Путина о том, чтобы Украина передала России все четыре незаконно аннексированных региона, одновременно подрывая недавние предложения России обменять территорию на юге Украины на полный контроль над Донецкой областью.

"Герасимов заявил — весьма вероятно ложно — что российские войска окружили до 5500 украинских военных на Покровском направлении и заблокировали группу из 31 украинского батальона в районе Покровска и Мирнограда (к востоку от Покровска)", — отмечают в ISW.

Начальник российского генштаба также утверждал, что подразделения российской 2-й и 51 общевойсковой армий ВС РФ продвигаются на востоке и якобы уже завершили окружение украинских войск в упомянутом районе .

По словам Герасимова, усилия России по изоляции зоны боевых действий для прерывания снабжения Украины якобы способствовали окружению. Немалую роль, добавил он, в этом сыграла адаптация тактики и технологий беспилотников для ударов по украинским наземным линиям связи.

Герасимов также заявил, что Центральной группировке войск приказано уничтожить якобы окруженные украинские войска вблизи Покровска и Мирнограда.

Не менее впечатляющие "успехи", по словам начальника российского генштаба, есть у оккупантов и на Купянском направлении. Там, заявил Герасимов, группировка войск "Запад" якобы окружила Купянск. Окружению же, говорит он, предшествовал фланговый маневр штурмовых отрядов 68-й мотострелковой дивизии из состава 6-й общевойсковой армии, в ходе которого они захватили переправы через реку Оскол к югу от Купянска.

Также Герасимов утверждает, что российские войска блокировали украинские силы на левом берегу Оскола к востоку от Купянска. В целом, по версии Герасимова, оккупанты в целом в Купянске якобы окружили 18 украинских батальонов.

"Путин аналогично ложно утверждал в октябре 2024 года, что российские войска окружили 2000 украинских военнослужащих в Курской области, а позже, в марте 2025 года, заявил, что российские войска "изолировали" украинские войска в Курской области и что небольшим группам украинских войск "невозможно" отойти с позиций. Российские войска не окружили значительное количество украинских войск во время российских операций по возвращению Курской области в конце 2024 и в начале 2025 годов, несмотря на заявления Путина", – провели параллели в ISW.

Кроме того, Герасимов также заявил, что российские войска якобы продвинулись на юг Волчанска (к северо-востоку от Харькова) и захватили более 70 процентов города, а также что они завершают захват Ямполя (к юго-востоку от Лимана) и уже оккупировали Дроновку (к северо-западу от Северска) и Плещеевку (к юго-востоку от Константиновки).

Герасимов врет – что происходит на фронте на самом деле

При этом российские военные блогеры опровергли заявления Герасимова. Они прямо заявили, что глава российского Генштаба врет и ВС РФ не окружали украинские силы в Купянске и Покровске. Между российскими группировками, действующими у Покровска существует многокилометровый коридор, а если кто-то и просачивается в населенные пункты, контролируемые ВСУ, то это нельзя назвать окружением.

Другой российский военный блогер и вовсе заявил, что Покровск и Купянск находятся в "стопроцентном хаосе", а еще один отметил, что Герасимов "снова опережает события" и ожидает, что реальность на местах "скоро догонит его сообщения".

Он также предположил, что доклад начальника российского генштаба Путину на самом деле предназначен для президента США Дональда Трампа, который, услышав о российских "успехах", бросится "молить о пощаде" для "окруженных" украинских военных. Кроме того, подобная трактовка ситуации на фронте, считает он, должна была бы создать у Трампа впечатление, что украинцы имеют серьезные проблемы на фронте. Этого же стремился, по его мнению, добиться и Путин, когда он в марте рассказывал об "окружении" украинских войск в Курской области.

ISW не обнаружила доказательств, подтверждающих заявления Герасимова. ISW обнаружила лишь доказательства, позволяющие оценить, что российские войска захватили примерно 23% Волчанска. Аналитики ISW видели только кадры от 24 октября, на которых видно ограниченное количество российских сил, действующих в восточной части Константиновки после вероятной операции по проникновению, и не обнаружила свидетельств присутствия российских сил в Северске. Кремль также представляет захват небольших населенных пунктов, не имеющих оперативного значения, как крупные успехи в информационном воздействии.

Напомним, ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области и взяли пленных.

Также Фокус писал об освобождении села Торского в Донецкой области. Бойцы ВСУ не только освободили его от россиян, о чем рассказали в сюжете, но и взяли в плен оккупантов, которые тоже дали интервью, сообщив, что сидели в селе без воды и провизии, а когда сдались в плен, то их начали атаковать российские войска.