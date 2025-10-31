Росія готова до продовження прямих переговорів із представниками Києва, — МЗС РФ

Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін розповів, що пропозиції Росії Україні про гуманітарні паузи і робочі групи залишаються чинними. І Москва нібито готова обговорювати можливі зустрічні ініціативи Києва, однак він ухиляється від прямого діалогу.

Про це Галузін, колишній посол Росії в Японії, а тепер заступник міністра МЗС Сергія Лаврова, який відає питаннями, пов'язаними зі "Співдружністю Незалежних Держав (СНД) і Союзною Державою", заявив в інтерв'ю пропагандистського росЗМІ "Известия".

Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що саме Київ нібито "ухиляється від прямого діалогу", а з моменту останніх переговорів РФ і України в Стамбулі минуло вже понад три місяці, а про нові контакти не повідомлялося.

"Москва готова до продовження переговорів про врегулювання кризи в Україні, зокрема в стамбульському форматі. Однак Київ демонструє відсутність політичної волі", — заявив Михайло Галузін.

Заступник Лаврова повідомив, що Росія "відкрита до політико-дипломатичного врегулювання української кризи і до продовження прямих переговорів із представниками Києва".

"Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність продовжувати надавати для них майданчик Стамбула. Отже, усі умови для розвитку стамбульського треку є. Проблему становить тільки відсутність політичної волі Києва", — сказав він.

"Известия" зазначають, що раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомляв, що РФ представила проєкти документів і пропозиції про робочі групи Україні, однак відповіді від Києва не надійшло. Ці пропозиції так само залишаються чинними, підкреслив Галузін.

28 жовтня в адміністрації президента Туреччини повідомили, що наразі зрушень у відновленні переговорного процесу між Україною і Росією немає. Водночас Москва готова продовжувати обговорення і вивчати ініціативи Києва, зазначив заступник глави МЗС РФ.

"Усі пропозиції, які російська делегація озвучувала під час стамбульського процесу, включно з організацією локальних гуманітарних перемир'їв на лінії бойового зіткнення, обмінами полоненими, тілами загиблих, поверненням цивільних осіб, створенням трьох робочих груп, меморандумами про принципи мирного врегулювання, — усе це залишається на столі переговорів. Ми готові за ними працювати й обговорювати можливі зустрічні ініціативи української делегації", — сказав Галузін.

І згадав, що в Кремлі пішли на поступки президенту України Володимиру Зеленському. За його словами, Зеленський критикував Росію за "низький рівень російської делегації" на переговорах у Стамбулі і цим пояснював "несерйозність процесу". Галузін запевняє, що в Кремлі підтримали пропозицію українського президента і підвищили рівень команди.

"На жаль, Київ поки що ігнорує наші пропозиції й ухиляється від діалогу, все ще сподіваючись за допомогою західної підтримки досягти миру за допомогою сили", — резюмував Галузін.

Переговори Києва та Москви про припинення війни — що відомо

Прямі переговори Москви і Києва поновилися в травні 2025 року. Загалом відбулося три зустрічі, остання з яких відбулася 23 липня. Сторони мали узгодити спільний меморандум про припинення вогню і параметри врегулювання конфлікту, а також домовитися про гуманітарні обміни.

Нагадаємо, під час саміту на Алясці президент РФ Володимир Путін нібито підтвердив, що готовий до врегулювання конфлікту на основі концепції, яку запропонував Вашингтон. Однак прямої відповіді, за словами міністра закордонних справ Сергія Лаврова, Кремль не отримав.

А аналітики ISW попередили, що незважаючи на заяви про готовність до поступок президент РФ Володимир Путін не відмовився від намірів повністю окупувати чотири регіони України.