Переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией о прекращении войны перенесутся на следующей неделе в Женеву. Российскую делегацию возглавит российский чиновник Владимир Мединский.

О том, что переговоры состоятся во вторник и среду, заявил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Reuters. Они состоятся после двух раундов переговоров в Абу-Даби, на которых российскую команду возглавлял руководитель военной разведки Игорь Костюков. Помощник президента Украины подтвердил журналистам, что делегация Киева готовится к переговорам в Женеве.

Возвращение Мединского, который возглавлял российскую команду на предыдущих переговорах в Турции в 2022 году и в прошлом году, может сигнализировать об ожиданиях России. Внимание Кремля может сместиться за пределы вопросов безопасности на другие точки разногласий, ведь Россия и Украина остаются далекими друг от друга по ключевым вопросам, включая территорию и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Ряд украинских политических экспертов ранее критиковали методы Мединского во время переговоров, обвиняя его в том, что он преподает украинской команде "уроки истории" вместо предметного обсуждения.

Напомним, что по словам, Владимира Мединского, "обычные россияне" якобы требуют от власти ударов ракетой "Орешник" по Львову и Киеву в ответ на так называемые "диверсии" со стороны Украины. Также он утверждал, что нынешняя ситуация для Украины "значительно хуже", чем в 2022 году, поскольку в состав РФ, по его словам, "вошли четыре региона".

Ранее мы также информировали, что тот же Владимир Мединский, бывший министр культуры РФ и доктор политических наук, признался, что до недавнего времени не знал о существовании капибара. Он воспринимал это животное как персонажа вроде Чебурашки. Впоследствии он назвал свое предыдущее заявление "шуткой".