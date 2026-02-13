Переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією щодо припинення війни перенесуться наступного тижня до Женеви. Російську делегацію очолить російський посадовець Володимир Мединський.

Про те, що переговори відбудуться у вівторок та середу, заявив у п'ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Reuters. Вони відбудуться після двох раундів переговорів в Абу-Дабі, на яких російську команду очолював керівник військової розвідки Ігор Костюков. Помічник президента України підтвердив журналістам, що делегація Києва готується до переговорів у Женеві.

Повернення Мединського, який очолював російську команду на попередніх переговорах у Туреччині у 2022 році та минулого року, може сигналізувати про очікування Росії. Увага Кремля може зміститися за межі питань безпеки на інші точки розбіжностей, адже Росія та Україна залишаються далекими один від одного по ключовим питанням, включаючи територію та контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Низка українських політичних експертів раніше критикували методи Мединського під час переговорів, звинувачуючи його в тому, що він викладає українській команді "уроки історії" замість предметного обговорення.

Нагадаємо, що за словами, Володимира Мединського, "звичайні росіяни" нібито вимагають від влади ударів ракетою "Орешник" по Львову та Києву у відповідь на так звані "диверсії" з боку України. Також він стверджував, що нинішня ситуація для України !начно гірша", ніж у 2022 році, оскільки до складу РФ, за його словами, "увійшли чотири регіони".

Раніше ми також інформували, що той самий Володимир Мединський, колишній міністр культури РФ і доктор політичних наук, зізнався, що донедавна не знав про існування капібар. Він сприймав цю тварину як персонажа на кшталт Чебурашки. Згодом він назвав свою попередню заяву «жартом».