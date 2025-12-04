Перемовник Кремля Мединський думав, що капібар не існує

Помічник президента Росії, колишній міністр культури і доктор політичних наук заявив, що донедавна не знав, що капібари реально існують, і приймав цю тварину за "Чебурашку". Тепер же Мединський називає свою минулу заяву "жартом".

Про невігластво Володимира Мединського, що примітно, повідомило державне інформаційне агентство ТАСС, яке фактично є рупором Кремля.

У новині навіть навели повну цитату голови Російського військово-історичного товариства.

"Я раніше думав, що капібара — це назва м'яких іграшок, щось таке волохате, як Чебурашка. Але нещодавно я дізнався, що капібара — це тварина. Мене моя дочка просвітила і показала мені фотографії", — розповів Мединський, який повідомив, що тепер планує наживо познайомитися з капібарами.

Капібара, яка нічого не знає про Мединського Фото: The Guardian

"Століття живи — століття вчись", — підсумував він.

Сам Мединський уже поспішно повідомив, що "пожартував".

"Захоплююся нашими журналістами: вміють зробити новину з чого завгодно. Навіть із жартівливої розмови в коридорі з директором Московського зоопарку. Ну і славно: всім доброго ранку! Вихідні — з дітьми в зоопарк!" — заявив автор російського підручника з історії, а також низки книжок із назвами на кшталт "Про російське злодійство, особливий шлях і довготерпіння", який, серед іншого, є професором МДІМВ і викладає там на факультеті журналістики вже майже 10 років.

Мединського постійно ловлять на невігластві Фото: РИА Новости

Це не вперше, коли Мединський "плаває" у загальновідомих темах. Так, у 2023 році йому довелося переписувати власний підручник з історії та вибачатися перед главою Чечні Рамзаном Кадировим через абзац про депортацію народів. Мединський заявляв, що "чеченців, інгушів, карачаївців, калмиків, балкарців і кримських татар депортували в східні регіони СРСР на підставі фактів співпраці з окупантами". Кадиров змусив його це переписати.

Раніше журналісти з'ясували, що Володимир Мединський також вигадує цитати для історичних діячів. Особливо йому подобається Бісмарк.

Саме Мединського Путін вибрав для переговорів з Україною в Стамбулі, але тепер він не бере участі в переговорному процесі, не виключено, що після критики генсека НАТО, який називав його "якимось істориком".