Переговорщик Кремля Мединский думал, что капибар не существует

Помощник президента России, бывший министр культуры и доктор политических наук заявил, что до недавнего времени не знал, что капибары реально существуют и принимал это животное за "Чебурашку". Теперь же Мединский называет свое прошлое заявление "шуткой".

О невежестве Владимира Мединского, что примечательно, сообщило государственное информационное агентство ТАСС, которое фактически является рупором Кремля.

В новости даже привели полную цитату председателя Российского военно-исторического общества.

"Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара — это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии", — рассказал Мединский, который сообщил, что теперь планирует вживую познакомиться с капибарами.

Капибара, которая ничего не знает о Мединском Фото: The Guardian

"Век живи — век учись", — заключил он.

Сам Мединский уже поспешно сообщил, что "пошутил".

Відео дня

"Восхищаюсь нашими журналистами: умеют сделать новость из чего угодно. Даже из шутливого разговора в коридоре с директором Московского зоопарка. Ну и славно: всем доброго утра! Выходные – с детьми в зоопарк!" – заявил автор российского учебника по истории, а также ряда книг с названиями вроде "О русском воровстве, особом пути и долготерпении", который, среди прочего, является профессором МГИМО и преподает там на факультете журналистики уже почти 10 лет.

Мединского постоянно ловят на невежестве Фото: РИА Новости

Это не первый раз, когда Мединский "плавает" в общеизвестных темах. Так, в 2023 году ему пришлось переписывать собственный учебник по истории и извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым из-за абзаца о депортации народов. Мединский заявлял, что "чеченцев, ингушей, карачаевцев, калмыков, балкарцев и крымских татар депортировали в восточные регионы СССР на основании фактов сотрудничества с оккупантами". Кадыров заставил его это переписать.

Ранее журналисты выяснили, что Владимир Мединский также выдумывает цитаты для исторических деятелей. Особенно ему нравится Бисмарк.

Именно Мединского Путин выбрал для переговоров с Украиной в Стамбуле, но теперь он не участвует в переговорном процессе, не исключено, что после критики генсека НАТО, который называл его "каким-то историком".