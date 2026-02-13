Кремль озвучил условия сотрудничества с США: какова роль Украины

В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg относительно так называемого "мирного плана". Он предусматривает экономическое сотрудничество России и США после завершения войны против Украины. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к партнерству и не отказывается от расчетов в долларах.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля деталями мирного плана, о котором ранее писало агентство Bloomberg, о чем сообщили РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. В частности, в публикации говорилось о США и РФ будут работать вместе, чтобы отстаивать ископаемое топливо вместо более экологичных альтернатив.

Также речь шла о совместных предприятиях по добыче нефти и сжиженного природного газа (СПГ), включая морские и трудноизвлекаемые запасы. Кроме того, в пунктах этого плана было сотрудничество в области ядерной энергетики, в частности для предприятий, связанных с ИИ.

"Это достаточно очевидные вещи, изложенные в этой информации Bloomberg. Понятно, мы предлагаем сотрудничество. Понятно, в этом заинтересованы потенциально компании двух стран. Вот вам и совместные предприятия. Понятно, есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок", — подчеркнул Песков.

Відео дня

Он также прокомментировал вопрос возвращения России к долларовой системе расчетов, в частности для российских энергетических операций. По словам Пескова, Россия не отказывалась от доллара — именно США ограничили ряд стран в его использовании. Поэтому возвращение к расчетам в долларах возможно для РФ при определенных условиях.

"Эти страны, естественно, используют альтернативные платежи. Если США откажутся от этой практики ограничения использования доллара, то доллару тогда нужно будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, с нацвалютами, которые все шире используются в мире", — сказал спикер Кремля.

Однако Кремль сам выдвинул предложения, которые могут привести к возвращению России к доллару в рамках широкомасштабного экономического партнерства с администрацией Трампа, согласно тому внутреннему российскому документу, с которым ознакомилось Bloomberg. В меморандуме высокого уровня, который был подготовлен в этом году, подробно описано семь пунктов, где, по мнению Кремля, экономические интересы России и США могут сойтись после соглашения о прекращении войны в Украине.

Напомним, что США подготовили новый пакет санкций против России, однако пока нет никаких признаков их введения. Об этом говорится в материале Bloomberg. Последний раз США вводили санкции против РФ в октябре 2025 года.

Ранее мы также информировали, что по словам президента Сербии Александра Вучича, один из пунктов мирного плана по завершению войны в Украине предусматривает ее вступление в ЕС уже в ближайшее время. В то же время часть стран может не поддержать такое решение. Вучич уточнил, что мирный план предусматривает присоединение Украины к ЕС с 1 января 2027 года.