Кремль озвучив умови співпраці зі США: яка роль України

У Кремлі відреагували на публікацію Bloomberg щодо так званого "мирного плану". Він передбачає економічну співпрацю Росії та США після завершення війни проти України. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва відкрита до партнерства і не відмовляється від розрахунків у доларах.

Журналісти поцікавилися у речника Кремля деталями мирного плану, про який раніше писало агентство Bloomberg, про що повідомили РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ. Зокрема, у публікації йшлося про США та РФ працюватимуть разом, щоб відстоювати викопне паливо замість більш екологічних альтернатив.

Також мова йшла про спільні підприємства з видобутку нафти та зрідженого природного газу (ЗПГ), включаючи морські та важковидобувні запаси. Окрім того, в пунктах цього плану була співпраця в галузі ядерної енергетики, зокрема для підприємств, пов'язаних із ШІ.

"Це досить очевидні речі, викладені в цій інформації Bloomberg. Зрозуміло, ми пропонуємо співпрацю. Зрозуміло, в цьому зацікавлені потенційно компанії двох країн. Ось вам і спільні підприємства. Зрозуміло, є американські компанії, які хочуть повернутися на російський ринок", — наголосив Пєсков.

Він також прокоментував питання повернення Росії до доларової системи розрахунків, зокрема для російських енергетичних операцій. За словами Пєскова, Росія не відмовлялася від долара — саме США обмежили низку країн у його використанні. Тому повернення до розрахунків у доларах можливе для РФ за певних умов.

"Ці країни, природно, використовують альтернативні платежі. Якщо США відмовляться від цієї практики обмеження використання долара, то долару тоді потрібно буде вигравати конкуренцію з іншими альтернативними валютами, з нацвалютами, які все ширше використовуються у світі", — сказав речник Кремля.

Однак Кремль сам висунув пропозиції, які можуть призвести до повернення Росії до долара в рамках широкомасштабного економічного партнерства з адміністрацією Трампа, згідно з тим внутрішнім російським документом, з яким ознайомилося Bloomberg. У меморандумі високого рівня, який був підготовлений цього року, детально описано сім пунктів, де, на думку Кремля, економічні інтереси Росії та США можуть зійтися після угоди про припинення війни в Україні.

Нагадаємо, що США підготували новий пакет санкцій проти Росії, однак наразі немає жодних ознак їхнього запровадження. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg. Востаннє США вводили санкції проти РФ у жовтні 2025 року.

Раніше ми також інформували, що за словами президента Сербії Александра Вучича, один із пунктів мирного плану щодо завершення війни в Україні передбачає її вступ до ЄС вже найближчим часом. Водночас частина країн може не підтримати таке рішення. Вучич уточнив, що мирний план передбачає приєднання України до ЄС з 1 січня 2027 року.