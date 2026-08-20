Когда проводить выборы в Украине: 8 этапов подготовки к реальному голосованию

Сегодня вновь звучит тезис: если война будет длиться годами, возможно, стоит искать механизм проведения выборов, не дожидаясь ее окончания.

Но война и военное положение — это не просто юридические препятствия, которые можно устранить путем изменения закона. Вопрос гораздо более фундаментальный: способно ли государство в условиях войны обеспечить демократические выборы? Не просто организовать голосование, а гарантировать свободное волеизъявление, реальную политическую конкуренцию, равенство кандидатов, свободу агитации, независимые СМИ, деятельность оппозиции, тайну голосования и безопасность избирателей.

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На мой взгляд — нет.

Именно поэтому закон запрещает проведение президентских, парламентских и местных выборов во время военного положения. И этот запрет имеет не только формально-юридическое обоснование.

Миллионы украинцев находятся за границей. Сотни тысяч служат в Силах обороны. Миллионы сменили место жительства. Часть территории оккупирована, часть общин живет под постоянной угрозой обстрелов, избирательная инфраструктура повреждена или разрушена.

Можно ли говорить о равенстве политической конкуренции, когда один потенциальный кандидат воюет, а другой может вести полноценную кампанию? Можно ли обеспечить одинаковые условия для агитации в Киеве и в прифронтовой общине? Можно ли гарантировать безопасную работу избирательных комиссий, журналистов и наблюдателей во время ракетных обстрелов?

Поэтому сегодня вопрос должен звучать иначе: не "как провести выборы во время войны?", а "что Украина должна сделать уже сегодня, чтобы первые выборы после войны были по-настоящему демократическими?".

И здесь стоят вполне конкретные задачи.

1. Подготовить специальное законодательство для первых послевоенных выборов.

Действующих правил будет недостаточно. Война изменила демографическую карту страны, место проживания миллионов людей, состояние избирательной инфраструктуры и условия безопасности. Эта работа уже началась в парламентской рабочей группе с участием фракций и групп, ЦИК, других государственных органов и гражданского общества. Ее результатом должны стать правила, согласованные заранее, а не написанные накануне выборов.

2. Обеспечить легитимный, независимый и профессиональный состав ЦИК.

4 октября 2026 года истекает семилетний срок полномочий 15 действующих членов Центральной избирательной комиссии. Еще две должности членов ЦИК остаются вакантными. Поэтому этот вопрос необходимо решать уже сейчас. Именно ЦИК должна готовиться к самым сложным выборам в истории независимой Украины. Ее состав нельзя формировать в спешке непосредственно перед началом избирательного процесса.

3. Предусмотреть переходный период после отмены военного положения.

Избирательный процесс должен начинаться не ранее чем через шесть месяцев после прекращения или отмены военного положения. Это не отсрочка демократии. Это время, необходимое для ее восстановления: политической конкуренции, нормальной работы партий, оппозиции и СМИ, подготовки избирательной инфраструктуры и актуализации Государственного реестра избирателей.

4. Проанализировать избирательную инфраструктуру и Государственный реестр избирателей.

Необходимо пересмотреть сеть избирательных участков, округов и избирательных регионов и законодательно установить объективные критерии безопасности, при наличии которых проведение выборов на определенной территории временно невозможно. Миллионы граждан сменили место жительства, поэтому необходимо также обеспечить простой механизм проверки и уточнения данных избирателей.

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5. Гарантировать избирательные права военнослужащих.

Демобилизация не произойдет за один день. Часть военнослужащих и после отмены военного положения будет оставаться в воинских частях. Необходимо обеспечить им возможность голосовать с соблюдением свободы и тайны волеизъявления. Не менее важно гарантировать военнослужащим право быть кандидатами. Служба государству не может стать причиной фактического ограничения политических прав.

6. Обеспечить возможность голосования для украинцев, проживающих за рубежом, внутренне перемещенных лиц и граждан с деоккупированных территорий.

Существующая сеть зарубежных избирательных участков явно не рассчитана на миллионы украинцев, проживающих за пределами страны. Поэтому уже сегодня необходимо провести переговоры со странами их пребывания об открытии дополнительных мест для голосования. В то же время избирательные процедуры должны учитывать реальность наличия миллионов ВПЛ и людей, которые будут возвращаться на деоккупированные территории.

7. Защитить выборы от вмешательства со стороны России.

Россия обязательно будет пытаться повлиять на первые послевоенные выборы — с помощью денег, дезинформации, социальных сетей, информационных операций, поддержки отдельных кандидатов и политических сил. Поэтому уже сейчас необходимо совершенствовать законодательство о политических партиях, политическом финансировании и избирательных кампаниях. Но здесь есть принципиальная граница: борьба с российским вмешательством не может стать оправданием для ограничения законной деятельности оппозиции, независимых СМИ или гражданского общества. Нельзя защищать демократию путем её ограничения.

8. Восстановить полноценную политическую конкуренцию и медийный плюрализм.

Без этого демократических выборов не бывает. До начала избирательного процесса граждане должны иметь доступ к различным политическим позициям, кандидаты — равные возможности для конкуренции, журналисты — свободу работы, а оппозиция — возможность полноценно осуществлять законную политическую деятельность.

Первые послевоенные выборы станут не просто очередной избирательной кампанией. Они станут проверкой на устойчивость украинской демократии после войны. Поэтому когда сегодня задают вопрос: "Нужны ли Украине выборы?" — ответ очевиден.

Да. Безусловно.

Но нам нужны не выборы ради самого факта голосования. Нам нужны свободные, честные, конкурентные и демократические выборы, легитимность которых не вызовет сомнений ни у украинского общества, ни у наших международных партнеров.

Именно поэтому проводить выборы во время войны — неправильно.

А вот готовиться к ним нужно уже сегодня. И "готовиться" — это не говорить о дате голосования. Это подготовить законодательство. Обеспечить легитимный состав ЦИК. Обновить реестр избирателей. Создать механизмы для военных, внутренне перемещенных лиц и украинцев за рубежом. Восстановить политическую конкуренцию. Защитить выборы от российского вмешательства.

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