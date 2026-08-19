Федоров против Зеленского: станут ли выборы началом новой политической войны

Призыв Михаила Федорова не ждать окончания войны ради выборов может оказаться гораздо более значимым, чем просто дискуссия о демократии. Политологи видят в нем фактический старт дистанцирования от команды Владимира Зеленского, попытку собрать протестный электорат и сформировать новую политическую повестку дня. Фокус выяснил, действительно ли в Украине появляется новый оппонент президента и к чему может привести борьба за выборы ещё до окончания войны.

Бывший министр обороны Михаил Федоров предложил не дожидаться окончания войны для возобновления полноценного избирательного процесса в Украине. По его словам, если боевые действия продлятся ещё несколько лет, Россия не должна получить возможность фактически определять, когда украинцы снова смогут выбирать власть. Поэтому государство должно уже сейчас искать законный и безопасный механизм проведения выборов даже в условиях войны.

Федоров подчеркнул, что новая модель должна обеспечить возможность проголосовать военнослужащим, украинцам за рубежом и жителям прифронтовых территорий, гарантировать безопасность избирателей, независимость институтов и доверие к результатам. По его словам, сложность организации такого голосования не означает, что от этой идеи стоит отказываться.

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Однако на Банковой на этот призыв отреагировали довольно жестко. В Офисе президента заявили, что власти якобы никогда не выступали против выборов, однако главным препятствием остаются условия безопасности. Представитель ОП предложил Федорову попробовать провести выборы "между баллистиками", подчеркнув, что избирательный процесс — это гораздо больше, чем просто найти способ проголосовать.

Таким образом, спор фактически сводится к ключевому вопросу: должна ли Украина дожидаться окончания войны, чтобы провести выборы, или уже сейчас можно создать механизм, который позволит восстановить избирательную конкуренцию даже в условиях постоянных российских атак?

Особую важность эта дискуссия приобретает в связи с тем, что Федоров связал необходимость выборов не только с формальным соблюдением демократических процедур. В своем обращении он говорил о кризисе государственного управления, коррупции, медленном принятии решений и системе, в которой, по его словам, лояльность может оказаться важнее профессионализма. Выборы в такой логике становятся способом восстановить ответственность власти перед обществом.

Выборы как политический сигнал: зачем Федорову тема демократии

Политолог Олег Постернак считает, что заявление Михаила Федорова о необходимости проведения выборов во время войны — это не только дискуссия о демократических процедурах, но и попытка изменить собственное политическое позиционирование.

По его словам, Федоров фактически перешел к "медийному контрнаступлению", перенеся внимание с темы своего назначения на пост министра обороны, протестный потенциал вокруг которой уже исчерпывается, на гораздо более широкую тему — выборы и сохранение демократии.

"Это попытка переориентировать протестный импульс, который объективно теряет свою актуальность из-за фактического закрытия темы его назначения на пост министра обороны, под аккомпанемент новой темы — требования проведения выборов и сохранения демократии", — поясняет Постернак.

Эксперт обращает внимание на два аспекта. Первый — внешнеполитический. По его мнению, внезапное поднятие темы выборов, которая из-за войны остается довольно неоднозначной для украинского общества, может быть положительно воспринято в США.

"Администрация Трампа и часть республиканцев уже давно поднимали эту тему. Возможно, Федоров становится козырем определенных внешних игроков США в этой политической игре", — предполагает политолог.

Постернак подчеркивает, что речь идет именно о возможном политическом расчете, а не о доказанном факте внешней поддержки Федорова.

Второй аспект касается внутренней политики Украины. По мнению политолога, требование проведения выборов позволяет Федорову постепенно работать с избирателями, которые негативно относятся к Владимиру Зеленскому, не объявляя себя его открытым оппонентом.

"Тема выборов — это очень креативный инструмент для аккуратного переманивания антиэлектората Зеленского. Федоров не может сказать: "Я в оппозиции к Зеленскому", но ему нужно сформировать определенный публичный ориентир: "Соберитесь вокруг меня все те, кого Зеленский не будет устраивать в будущем", — говорит Постернак.

Само требование возобновить избирательный процесс может служить для Федорова политически безопасным способом дистанцироваться от действующего президента.

"Весь этот контингент нужно как-то оформить легитимным образом — и здесь возникает контекст демократических выборов как замаскированного признака желания сменить Зеленского", — считает политолог.

Федоров переходит в оппозицию

В свою очередь политолог Владимир Фесенко обращает внимание на то, что Михаил Федоров не предлагает проводить выборы немедленно. Речь идет скорее о начале публичной дискуссии о том, могут ли они состояться ещё до окончания войны.

"Он не предлагает проводить выборы именно сейчас. Это просто невозможно как с точки зрения военной ситуации, так и с точки зрения законодательства. Он предлагает обсудить возможность — вот ключевое слово — возможность проведения выборов во время войны", — поясняет Фокусу Фесенко.

По мнению политолога, Федоров фактически пытается снять табу с темы, которая обсуждается в Украине ещё с 2023 года. Поскольку никто не знает, как долго еще продлится война, государство, по логике этого подхода, должно, по крайней мере, начать поиск приемлемого механизма проведения выборов в военных условиях.

"Нам нужно учитывать, что выборы могут потребоваться и во время войны. И, соответственно, нужно искать приемлемый способ проведения выборов в условиях войны. Я думаю, что в ближайшее время он выступит со своими предложениями по этому поводу", — отмечает эксперт.

Но главный политический смысл обращения Федорова Фесенко видит в другом — в переходе Федорова в оппозицию.

По словам политолога, таким образом он дает своим сторонникам и участникам так называемого "картонного Майдана" понятный сценарий дальнейших действий после завершения истории с его пребыванием на посту министра обороны.

"Что дальше? Этот вопрос актуален как для самого Федорова, так и для "картонного Майдана". Вот Федоров предлагает сценарий дальнейших действий: нужно бороться за то, чтобы во время войны была возможность смены власти", — говорит Фесенко.

Он также обращает внимание на политический темперамент Федорова, сравнивая его в этом плане с Зеленским.

"Федоров по темпераменту на самом деле очень похож на Зеленского. Он тоже энергичен, решителен, не любит ждать. Он сторонник быстрых действий и быстрых решений. В данном случае это касается и темы выборов", — отмечает эксперт.

В то же время отношение общества к выборам во время войны постепенно меняется. По словам Фесенко, в 2023 году против такого сценария выступали около 80 % граждан, тогда как сейчас — чуть больше половины. При этом около трети уже допускают возможность проведения выборов во время войны.

Политолог ссылается, в частности, на данные КМИС, согласно которым 27% опрошенных поддерживают смену президента ещё до окончания войны.

"Большинство всё же считает, что президента нужно сменить после окончания войны. А вот 27% считают, что это нужно сделать сейчас. Поэтому Федоров фактически формулирует повестку дня на ближайшую и среднесрочную перспективу и таким образом пытается переформатировать внутриполитические процессы", — объясняет Фесенко.

Однако Федоров пока не бросает прямой вызов лично Зеленскому. В его обращении нет прямой критики президента, однако видеоряд и общий контекст, по мнению политолога, свидетельствуют о дистанцировании от нынешней властной команды.

"Там нет прямого вызова или прямой критики в адрес именно Зеленского. Но видеоряд таков, что там присутствуют и Ермак, и Арахамия. Это коллективный Зеленский. Пусть и косвенно, но Федоров демонстрирует, что он выступает в оппозиции к этому коллективному Зеленскому. Плюс обвинения в коррупции", — говорит Фесенко.

Политолог называет ситуацию принципиально новой: впервые за время полномасштабной войны у Зеленского появился публичный оппонент из его же команды.

Что касается реакции западных партнеров, Фесенко не ожидает, что внутриполитическое противостояние само по себе приведет к изменению отношения к Украине или к ее поддержке.

"Наши партнеры помогают не Зеленскому, а Украине", — подчеркивает он.

По его словам, с точки зрения международных партнеров гораздо более серьёзными рисками для власти были коррупционные скандалы и громкие уголовные дела. В то же время на Западе будут внимательно следить за развитием политического конфликта вокруг Федорова.

"Для них главное, как, кстати, и для нас, чтобы не возникло дестабилизации внутри страны. Вот это главное", — заключает Фесенко.

По его мнению, западные партнеры будут продолжать поддерживать контакты как с Зеленским, так и с Федоровым, однако ключевым приоритетом для всех сторон останется внутренняя стабильность Украины в условиях войны.

Напомним, ранее Федоров в интервью CBS News рассказал, когда Украина получит собственную баллистическую ракету.

Кроме того, Федоров прокомментировал свое увольнение, заявив, что "у людей отняли надежду".