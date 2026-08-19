Федоров проти Зеленського: чи стануть вибори початком нової політичної війни

Заклик Михайла Федорова не чекати завершення війни заради виборів може виявитися значно більшим, ніж просто дискусією про демократію. Політологи бачать у ньому фактичний старт дистанціювання від команди Володимира Зеленського, спробу зібрати протестний електорат і сформувати новий політичний порядок денний. Фокус з'ясував, чи справді в Україні з'являється новий опонент президента і до чого може призвести боротьба за вибори ще до завершення війни.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров запропонував не чекати завершення війни для повернення України до повноцінного виборчого процесу. За його словами, якщо бойові дії триватимуть ще кілька років, Росія не повинна отримати можливість фактично визначати, коли українці знову зможуть обирати владу. Тому держава має вже зараз шукати законний і безпечний механізм проведення виборів навіть за умов війни.

Федоров наголосив, що нова модель повинна забезпечити можливість проголосувати військовим, українцям за кордоном та мешканцям прифронтових територій, гарантувати безпеку виборців, незалежність інституцій і довіру до результатів. За його словами, складність організації такого голосування не означає, що від цієї ідеї варто відмовлятися.

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Однак на Банковій на цей заклик відреагували доволі жорстко. В Офісі президента заявили, що влада нібито ніколи не виступала проти виборів, проте головною перешкодою залишаються безпекові умови. Представник ОП запропонував Федорову спробувати провести вибори "між балістиками", наголосивши, що виборчий процес — це значно більше, ніж просто знайти спосіб проголосувати.

Таким чином, суперечка фактично зводиться до ключового питання: чи повинна Україна чекати завершення війни, щоб провести вибори, чи вже зараз можна створити механізм, який дозволить повернути виборчу конкуренцію навіть в умовах постійних російських атак?

Особливої ваги ця дискусія набуває через те, що Федоров пов'язав необхідність виборів не тільки з формальним дотриманням демократичних процедур. У своєму зверненні він говорив про кризу державного управління, корупцію, повільне ухвалення рішень та систему, в якій, за його словами, лояльність може виявитися важливішою за професійність. Вибори в такій логіці стають способом відновити відповідальність влади перед суспільством.

Вибори як політичний сигнал: навіщо Федорову тема демократії

Політолог Олег Постернак вважає, що заява Михайла Федорова про необхідність виборів під час війни — це не лише дискусія про демократичні процедури, а й спроба змінити власне політичне позиціонування.

За його словами, Федоров фактично пішов у "медійний контрнаступ", перенісши увагу з теми свого призначення на посаду міністра оборони, протестний потенціал навколо якої вже вичерпується, на значно ширшу тему — виборів і збереження демократії.

"Це спроба перепрошити протестний імпульс, що об'єктивно втрачається через фактичне закриття теми його призначення на посаду міністра оборони, під акомпанемент нової теми — вимоги виборів та збереження демократії", — пояснює Постернак.

Експерт звертає увагу на два аспекти. Перший — зовнішньополітичний. На його думку, раптове порушення теми виборів, яка через війну залишається досить неоднозначною для українського суспільства, може позитивно сприйматися у США.

"Адміністрація Трампа і частина республіканців давно цю тему артикулювали. Можливо, Федоров стає конкурентною ставкою певних зовнішніх гравців США в цій політичній грі", — припускає політолог.

Постернак наголошує, що йдеться саме про можливий політичний розрахунок, а не про доведений факт зовнішньої підтримки Федорова.

Другий аспект стосується внутрішньої української політики. На думку політолога, вимога виборів дозволяє Федорову поступово працювати з виборцями, які негативно ставляться до Володимира Зеленського, не оголошуючи себе його відкритим опонентом.

"Тема виборів — це дуже креативний інструмент акуратного перехоплення антиелекторату Зеленського. Федоров не може сказати: "Я в опозиції до Зеленського", але йому потрібно згенерувати певний публічний орієнтир: збирайтеся біля мене всі ті, кого Зеленський не буде влаштовувати у майбутньому", — говорить Постернак.

Сама вимога відновити виборчий процес може виконувати для Федорова роль політично безпечного маркера дистанціювання від чинного президента.

"Цей весь контингент якось треба оформити легітимним чином — і отут виникає рамка демократичних виборів як закамуфльованої ознаки бажання змінити Зеленського", — вважає політолог.

Федоров переходить в опозицію

Своєю чергою політолог Володимир Фесенко звертає увагу, що Михайло Федоров не пропонує проводити вибори негайно. Йдеться радше про початок публічної дискусії щодо того, чи можуть вони відбутися ще до завершення війни.

"Він не пропонує проводити вибори саме зараз. Це просто неможливо і з точки зору воєнної ситуації, і з точки зору законодавства. Він пропонує обговорити можливість — оце ключове слово — можливість проведення виборів під час війни", — пояснює Фокусу Фесенко.

На думку політолога, Федоров фактично намагається зняти табу з теми, яка в Україні обговорюється ще з 2023 року. Оскільки ніхто не знає, скільки ще триватиме війна, держава, за логікою цього підходу, має принаймні почати шукати прийнятний механізм проведення виборів у воєнних умовах.

"Нам треба думати, що вибори можуть бути потрібні й під час війни. І відповідно, треба шукати прийнятний спосіб проведення виборів під час війни. Я думаю, що він найближчим часом запропонує свої пропозиції з цього приводу", — зазначає експерт.

Але головний політичний сенс звернення Федорова Фесенко бачить в іншому — перехід Федорова в опозицію.

За словами політолога, таким чином він дає своїм прихильникам і учасникам так званого "картонкового Майдану" зрозумілий сценарій подальших дій після завершення історії з його перебуванням на посаді міністра оборони.

"Що далі? Питання і для самого Федорова, і для картонкового Майдану. От Федоров дає сценарій, що далі: треба боротися за те, щоб була можливість оновлення влади під час війни", — говорить Фесенко.

Він також звертає увагу на політичний темперамент Федорова, порівнюючи його в цьому сенсі із Зеленським.

"Федоров за темпераментом насправді дуже схожий на Зеленського. Він теж швидкий, рішучий, не хоче чекати. Він прихильник швидких дій, швидких рішень. В такому випадку це стосується і теми виборів", — зазначає експерт.

Водночас суспільне ставлення до виборів під час війни поступово змінюється. За словами Фесенка, у 2023 році проти такого сценарію виступали близько 80% громадян, тоді як зараз — трохи більше половини. При цьому близько третини вже допускають проведення виборів під час війни.

Політолог посилається, зокрема, на дані КМІС, за якими 27% опитаних підтримують зміну президента ще до завершення війни.

"Більшість все ж таки вважає, що президента треба змінити після завершення війни. А от 27% вважають, що це треба зробити зараз. Тому Федоров фактично формулює порядок денний на найближчу і середньострокову перспективу і таким чином намагається переформатувати внутрішньополітичні процеси", — пояснює Фесенко.

Але Федоров поки не кидає прямого виклику особисто Зеленському. У його зверненні немає прямої критики президента, проте відеоряд і загальний контекст, на думку політолога, демонструють дистанціювання від чинної владної команди.

"Там нема прямого виклику або прямої критики на адресу саме Зеленського. Але відеоряд такий, що там є і Єрмак, і Арахамія. Це колективний Зеленський. Хай непрямо, але Федоров демонструє, що він йде в опозицію до цього колективного Зеленського. Плюс звинувачення в корупції", — говорить Фесенко.

Політолог називає ситуацію принципово новою: вперше за час повномасштабної війни у Зеленського з'явився публічний опонент із його ж команди.

Щодо реакції західних партнерів, Фесенко не очікує, що внутрішньополітичне протистояння саме по собі призведе до зміни ставлення до України або її підтримки.

"Наші партнери допомагають не Зеленському, а Україні", — наголошує він.

За його словами, значно серйознішими ризиками для влади з погляду міжнародних партнерів були корупційні скандали та резонансні кримінальні справи. Водночас за розвитком політичного конфлікту навколо Федорова на Заході уважно стежитимуть.

"Для них головне, як, до речі, і для нас, щоб не виникло дестабілізації всередині країни. Ось це головне", — підсумовує Фесенко.

На його думку, західні партнери продовжать контактувати й з Зеленським, і з Федоровим, однак ключовим пріоритетом для всіх сторін залишатиметься внутрішня стабільність України в умовах війни.

Нагадаємо, раніше Федоров в інтерв'ю CBS News розповів, коли Україна отримає власну балістичну ракету.

Також Федоров прокоментував своє звільнення, заявивши про те, що "у людей забрали надію".