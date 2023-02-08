Курская дуга 2.0. Что Россия противопоставит танкам Абрамс и Леопард

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Современный ПТУР пробивает в бок любой танк. Да даже и не современный. Даже еще советской разработки. Поэтому очередное шапкозакидательское ожидание, что вот теперь точно за две-три недели — оно снова неверное. Да и чем сложнее техника, тем больше у нее своих болячек. Которые вылезут только в процессе. Вес, зависимость от высокотехнологичного ремонта, качественного топлива и пр.

Вот в лоб, говорят, "Абрамс" и "Леопард" ни советские танки, ни советские ПТРК уже не пробивают — но ок, посмотрим.

А вот "Абрамс" с "Леопардом" шьет в лоб любой российский танк. Отставание в броне у россиян на порядок, это видно даже чисто визуально. Как в качестве, как в новых разработках, так и банально в ее количестве. "Челленджер" с "Абрамсом" так вообще тяжелее Т-72 в полтора раза. Собственно говоря, это даже не один класс. Он просто называется и там и там "основной боевой танк" — но, по сути, это разные категории. Примерно как "Гелендваген" и "Нива". И то и то, в принципе, внедорожник. У нивки даже проходимость неплохая. Даже, может, лучше, чем у гелика.

Но тут дело не в этом. Не в броне. Хотя и в ней тоже — на одних она уже с новыми композитными схемами и материалами, на других все та же схема советской разработки полувековой давности. Главное дело все же в начинке. А она различается уже на поколение. Опять же, как качеством, так и ее наличием. Оптика, тепловизоры у каждого члена экипажа, компьютеризация, сетецентрическая вовлеченность. Это здорово, конечно, что у тебя есть го*на аналогов бронетехника — но когда "Абрамс" тебя видит, а ты его нет — у тебя нет го*на аналогов бронетехники.

И еще дело в качестве экипажа. В его мотивированности. А, главное — в его когнитивных способностях. В мозгах, проще говоря. Потому что при прочих равных, когда один тупой, а другой умный — выигрывает умный.

Все видели, каких разных результатов достигают на одних и тех же танках украинские военные и мобилизованные с сортиром во дворе. Россияне умеют делать неплохую технику. Умеют. Ка-52 — неплохой вертолет. Но если его дать в руки де*илу…

И еще дело в количестве. Как бы там ни было, но со времен Второй мировой — количество по прежнему остается, ну, не решающим уже — но все же очень важным фактором. Так вот. То количество бронетехники, которое общими усилиями Запада уже будет поставлено Украине — уже достаточное для того, чтобы собрать кулак для прорыва фронта.

Для операций по прорыву, окружению и разгрому необходимы крупные моторизированные соединения. Без этого никак. Теперь они у Украины есть.

Теоретически, возможно, может быть, "Армата" еще могла бы представлять какую-то конкуренцию "Леопардам", она и потяжелее, и в башенный модуль они там какого-то очередного нового го*на аналогов нет понапихали, ну, по крайней мере, так заявляют, мешочки вон даже на башню накидывают, чтобы враг не увидел и не догадался — хотя, судя по эпичному видео "Арматы отправляются на войну", там даже гусеницы смазывать пока не научились — но этого го*на аналогов в количестве, достаточном для проведения хоть каких-то операций, просто не существует, так что и говорить тут не о чем.

В итоге получится опять как во Второй мировой — рой легких в*ратых Т-34 без рации и с люком на лбу, который вместе с механиком-водителем в моторный отсек выносит даже отрикошетивший снаряд, где в мерзлом корпусе командир руководит этим самым пока еще живым мехводом поворотом его головы ногами — будет в коммунистическом порыве за Родину, за Сталина атаковать тяжелые отлично бронированные немецкие танки, вершину военного творчества своего времени, которые и видят и расстреливают их в лоб на недосягаемых для них дистанциях, надеясь успеть сблизиться на пятьдесят метров и завалить их бронированными трупами десять к одному.

Да только есть одна проблема. Американский лендлиз теперь на стороне танков с крестами. Нет, можно, конечно, попробовать устроить новую Курскую дугу. Можно. Но в современной войне, когда у каждого второго бойца есть НЛАВ, у каждого подразделения дрон, у арты "Эскалибуры", там подальше еще стоят "Хаймарсы", в небе летает "Байрактар", по границе разведывательный "Раптор", а надо всем этим висит спутник и в режиме реального времени передает информацию каждому командиру взвода на планшет — это уже просто невозможно.

Танки до Курской дуги-2.0 просто не доедут. В принципе, битву советской техники с "Абрамсами" мы уже видели. В Ираке. Примерно с такими же показателями — масса старого советского железа vs моторизированный кулак современной техники. Результат всем известен. Ну, что ж… Повторенье — мать учения. В добрый путь.

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