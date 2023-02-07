Почему в армию гребут всех подряд, а дети власть имущих не просыхают в Куршевеле

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20 июля 1914 года российский император Николай II торжественно провозгласил манифест о вступлении российской империи в войну с Германией. Народ плакал и ликовал, бухал и записывался в армию. Патриотический подъем был всеобщим и ужасным.

2 марта 1917 года император Николай II в результате войны отрекся от престола. В столице не хватало хлеба, войска отказывались воевать, элиты хотели перемен, народ бунтовал…

4 октября 1914 года во всех немецких газетах был опубликован Манифест девяноста трех немецких интеллектуалов в защиту действий Германии в начинающейся войне. Документ восхвалял миролюбие германского кайзера Вильгельма II, прославлял благородство немецких солдат и подвергал анафеме врагов Германии. Националистическая шизофрения зашкаливала.

9 ноября 1918 года германский рейхсканцлер Максимилиан Баденский объявил об отречении кайзера от престола, в результате чего Вильгельм бежал в Нидерланды и попросил там политического убежища. Германский фронт рухнул, в стране бушевала революция.

Примеров можно привести десятки и сотни, суть одна: сначала мы их любим и боготворим, потом, когда благородные мотивы войны разбиваются о рифы баснословной коррупции и распутинского беспредела, начинается переоценка власть имущих: каждого взвешивают и измеряют, каждое произнесенное слово поддается скрупулезному анализу, всякое действие рассматривается сквозь микроскоп пристрастия.

Это как в старые добрые мирные времена, когда в год на дорогах гибли каких-то две-три тысячи людей всего-навсего, но вдруг одно чудовищное, кровавое ДТП с кучей жертв заставляло всех остановиться и задуматься: а какого черта у нас не соблюдаются правила дорожного движения?.. что делают гаишники, кроме сидения в кустах?.. почему на дорогах нет разметки?.. почему не работают светофоры?.. и чем, черт возьми, занимается наша богом избранная власть?..

И действительно: почему не закупаются крайне необходимые свадебные дроны? Почему в войсках не хватает минометов и мин к ним, а мы уже выпрашиваем истребители? Почему в армию гребут всех подряд в качестве наказания, а дети власть имущих не просыхают в Куршевеле? Почему чиновники купаются в деньгах, а военным обрезают зарплату? Кто, наконец, виноват в том, что страна оказалась не готова к войне? И кто наказан?

Неудобных вопросов с каждым днем будет больше и больше. Чем больше будет смертей — тем больше будет вопросов к власти, к политикам, к чиновникам, к генералам, к распорядителям волонтерских фондов, к журналистам национального телерадиомарафона. Ко всем. Страшная война требует четких и однозначных ответов. Не вечерних сеансов психотерапии, а правдивых слов. Не перестановки кроватей в борделе, а расстрелов. Не любви к друзьям, а ненависти к врагам.

И, кстати, даже Черчилля в конце войны на выборах прокатили. А нам еще надо дожить до конца.

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