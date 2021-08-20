Ров, забор и крокодилы. Что делать, если у вас токсичный сосед

Оно бы, конечно, как-то и пофиг. Ров, забор и крокодилы. Но проблема в том, что соседство с орками — токсично само по себе. Я сейчас не образно выражаясь, я в самом наипрямейшем смысле этого слова.

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Лет десять назад я был в городе Никель. А потом мы поехали в город Киркенес. Там километров тридцать что-ли. Это был культурный шок. Вот, в самом прямом смысле этого слова. Даже для меня, уже поездившего по миру. Российская сторона — Адъ и Израиль. Разруха. Нищета. Коптящие трубы от металлургических комбинатов. И — ржавые, рыжие проплешины то там, то тут. На тайге, на тундре. Я спросил — что это. Мне ответили — облако выбросов опустилось. Я был в шоке.

И — Норвегия… Ну, что там рассказывать. Уровень владения территорией просто потрясает.

Все эти сто лет Норвегия пытается решить одну проблему. Воздух. Воздух, который идет к ним из России. Отравленный воздух. Который убивает и их.

И выбросы в Баренцево море.

И Камчатский краб, завезенный учеными с самым лучшим образованием, который выстригает там теперь все.

И так примерно у них все. Идет анологовнет Кузя — загадит все вокруг выбросами недогоревшего мазута из трубы. Плывет лодка — потонет, засрет все радиацией. Испытывают супергиперпуперсверхвуковую ракету — грязный след такой, что аж на Северном полюсе фонит. Шпицберген — помойка с бензиновыми бочками. Итуруп — помойка с ржавыми танками.

Тут вот седьмого августа при погрузке судна Minerva Symphonу с терминала российского Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 6 км от берега в районе Новороссийска произошел выброс нефтепродуктов. Очки заявили, что пятно составляет 200 квадратных метров. Ну, как хорошая квартира. То есть — вообще не проблема.

Но совершенно случайно мимо пролетал спутник. И оказалось, что пятно больше в 400 000 — прописью: четыреста тысяч — раз. Восемьдесят квадратных километров.

Очень интересно будет потом статистику по ковидным смертям посмотреть, когда там все рухнет и откроют настоящие архивы, к слову.

Ну, оно, как бы и черт с ними, повторюсь. Но проблема в том, что Черное море — общее.

И теперь это дерьмо, диаметром девятнадцать километров, ушло в свободное плавание и вполне может приплыть к берегам Украины.

Ну или Турции, например.

Мне кажется, тут на сцене должно появиться международное сообщество. И заставить их убрать за собой свое дерьмо. Потому что у них-то все в порядке — телевизор сказал двести метров, значит, двести, все, проехали.

А остальным-то с этим жить.

Турция, Румыния, Болгария, Грузия — ау.

Срочно грузите дуст бочками, тчк.

Ваш выход.