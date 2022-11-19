Остання зима війни. Влітку переговори вестиме вже не Путін

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В експертному середовищі існують дві думки щодо таймінгу війни. Одні переконані, що наші союзники прагнутимуть максимально виснажити недоімперію, щоб вона була згодна не лише на мир на будь-яких умовах, а й навіть на загальне ядерне роззброєння. І тому допомога Україні дозуватиметься так, щоб війна на виснаження тривала роками.

Інші, серед яких і я, впевнені: недоімперія є глобальним симулякром. Ні її воєнна машина, ні система управління, ні економіка не витримають напруги розв'язаної Кремлем війни і опиняться на межі обвалення несподівано вже до літа наступного року.

Відповідно, зимою, що почалася, можна прогнозувати серйозні бої в Донецькій та Херсонській областях. Потім цілком реально може скластися різдвяне гуманітарне перемир'я чи щось на кшталт цього важливо для наших партнерів як символ, що мирні переговори в принципі можливі.

Весною недоімперія накопичить сили, якось натягає, озброїть мобілізованих і спробує перелому у війні. І це будуть уже останні конвульсії. Не бачу підстав, чому ця спроба валізи фюрерка виявиться успішнішою, ніж усі попередні. І тоді недоімперія посиплеться. А кремлівський Акела, що постійно промахується, стане остаточно не потрібен. Тому влітку реальні переговори про мир на справедливих українських умовах вестиме вже не Путін, а представники його оточення. Які й зараз підтримують контакти із США.

Наприкінці літа можна вийти на стійке перемир'я. Але це не буде міцним світом, доки недоімперія існує у нинішньому вигляді.

До речі, політична смерть фюрерка випередить фізичну смерть ненадовго. Готуватись треба вже зараз. Тому що йому не підійде звичайна труна, а лише дванадцятиметрова, як її столи для переговорів. Впевнений, що українські майстри ритуальних справ матимуть змогу виготовити його з належною якістю.

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