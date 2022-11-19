Последняя зима войны. Летом переговоры будет вести уже не Путин

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В экспертной среде бытуют два мнения насчет тайминга войны. Одни убеждены, что наши союзники будут стремиться максимально измотать недоимперию, чтобы она была согласна не только на мир на любых условиях, но даже на всеобщее ядерное разоружение. И поэтому помощь Украине будет дозироваться таким образом, чтобы война на истощение тянулась годами.

Другие же, среди которых и я, уверены: недоимперия является глобальным симулякром. Ни ее военная машина, ни система управления, ни экономика не выдержат напряжения развязанной Кремлем войны и окажутся на грани обрушения неожиданно, уже к лету будущего года.

Соответственно, начавшейся зимой можно прогнозировать серьезные бои в Донецкой и Херсонской областях. Затем вполне реально может сложится рождественское гуманитарное перемирие или что-то в этом роде — это важно для наших партнеров как символ, что мирные переговоры в принципе возможны.

По весне недоимперия накопит силы, как-то натаскает, вооружит мобилизованных и предпримет попытку перелома в войне. И это будут уже последние конвульсии. Ни вижу оснований, почему эта попытка чемоданного фюрерка окажется более успешной, чем все предыдущие. И тогда недоимперия посыплется. А постоянно промахивающийся кремлевский Акела станет окончательно не нужен. Поэтому летом реальные переговоры о мире на справедливых украинских условиях будет вести уже не Путин, а представители его окружения. Которые и сейчас поддерживают контакты с США.

В конце лета можно выйти на устойчивое перемирие. Но это не будет прочным миром, пока недоимперия существует в нынешнем виде.

Кстати, политическая смерть фюрерка опередит смерть физическую ненадолго. Готовиться надо уже сейчас. Потому что ему не подойдет обычный гроб, а только двенадцатиметровый, как его столы для переговоров. Уверен, что украинские мастера ритуальных дел смогут изготовить его с надлежащим качеством.

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