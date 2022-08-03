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Мнения Российско-украинская война

Окопная война? Сможет ли Украина переломить ситуацию на фронте

"Украина и Московия вынужденно переходят от наступлений к обороне. Каждый ищет резервы, и все это нужно сделать до конца сентября. Потому что дожди, как показала весна, делают продвижение войск очень опасным. Но есть некоторые моменты, которые играют в пользу Украины". Мнение.

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Военнослужащий ВСУ, журналист, политолог
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оружие, ракеты, артиллерия, война
Украина получает все больше современного оружия от партнеров, тогда как РФ ждать помощи не от кого

Если смотреть на вещи реально, то война имеет все шансы перейти в окопную стадию. Все просто. Российское наступление выдыхается. И это происходит очень быстро, прямо на глазах. Еще месяц назад они буквально, извините, "бросали мясо" на Северодонецк и Лисичанск, не считая. Снаряды и ракеты, разумеется, но и людей не жалко им было совсем. Каждую неделю новая партия. Но понемногу дефицит пополнений ощущался. На оккупированных территориях хватали всех под мобилизацию. На самой Московии заманивали зарплатой на контракт и даже зэков пытались приобщить.

Начало августа – другая картина. РФ перебрасывает резервы из донецкого направления в Херсонскую область, хотя выход на границы именно Донецкой области считался до недавнего времени приоритетным. Потому что позволял говорить об успешном завершении первой стадии "спецоперации".

Они еще штурмуют Авдеевку и Пески, но это уже о локальных операциях, а не о большом наступлении. Для защиты — ресурсов хватит. Для наступления — недостаточно.

Поэтому Кремль прилагает все усилия, чтобы таки привлечь к участию в войне Беларусь, или сформировать Третий армейский корпус резерва из контрактников.

Украина со своей стороны уверенно дает отпор противнику. Но сама логика нашего руководства диктует очень бережное отношение к людям. Больших потерь избиратель командованию не простит. Да и значительные потери при штурмах какого-то города для Киева будут означать фактическую потерю армии. Что сделает нас легкой добычей. Современная война — не за территории. Выигрывает не тот, кто смог захватить больше, а тот, кто нанесет максимальные потери врагу и сохранит свою армию.

Что имеем в итоге? Украина и Московия вынужденно переходят от наступлений к обороне. Нужна хоть краткосрочная пауза. Каждый ищет резервы, и все это нужно сделать до конца сентября. Потому что дожди, как показала весна, делают продвижение войск очень опасным. Но есть некоторые моменты. Первый – это мотивированность. Украинцы и дальше будут защищать свое государство в любых условиях. Россияне умирать не хотят совсем. Второй состоит в том, что Украина получает все больше современного оружия от партнеров. РФ ждать помощи не от кого. Оба момента в пользу Украины. То есть баланс сил постепенно меняется.

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