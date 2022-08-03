Гибридная победа или гибридная капитуляция. Что выберет Украина?

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Когда я спрашивала друзей в ФБ, нам важнее территории или жизни наших лучших людей, абсолютное большинство сначала вообще не понимало, что речь идет о жизни военных. Потому что слепая "вера в ВСУ" заставила поверить и в то, что слова "герои не умирают" — не просто символический лозунг.

Популярные "говорящие головы" нон-стоп вещали о наших победах, и аудитория воспринимала эти рассказы на ура. Плохие, но реальные новости с фронта, никто нам не рассказывал, но почти никто и не хотел слышать, не искал сам и не задавал вопросы.

Эксперты и блоггеры из безопасных мест рассказывали, что смузи в кафешечке и поход в барбершоб приближают нашу победу, что служить должны только добровольцы, все остальные, и они в первую очередь, должны просто тусить дальше, называя это "поддержкой экономики".

В то же время в реальности в окопах на нуле сражались и гибли совершенно неподготовленные, но мотивированные дети с плохим зрением, пенсионеры с кучей диагнозов и опытом службы еще в прошлом веке, или наскоро за 2-3 недели натренированные "штурмовики" из артистов, айтишников, музыкантов, писателей.

В условиях, когда против наших военных применяется тактика огненного вала, хорошо известна со времен Второй мировой войны, а у нас не хватает, скажем так, технических средств противодействия, реальность должна была когда-то взорваться. И это произошло после поста военного из Песков.

Что дальше? На выбор есть два варианта: хорватский и грузинский. Гибридная победа или гибридная капитуляция.

Первый, хорватский путь, означает вовлечение каждого гражданина в сопротивление, в первую очередь — тотальную мобилизацию, и огромные объемы оружия, привлеченного разными путями (!) на мировом рынке.

Второй, грузинский, означает отказ от сопротивления, поэтому и фактический отказ от оккупированных территорий, от европейского курса и (что особенно актуально именно для украинцев) от собственной идентичности.

Как действовать — выбирать нам. Власти, конечно, но и нам. И начать нужно с того, чтобы требовать правду о ситуации на фронте, и, главное, быть готовыми к правде, какой бы она ни была.

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Окопная война? Сможет ли Украина переломить ситуацию на фронте

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