Гібридна перемога чи гібридна капітуляція. Що обере Україна?

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Коли я запитувала у ФБ друзів, нам важливіше території чи життя наших найкращих людей, абсолютна більшість спочатку взагалі не розуміла, що йдеться про життя військових. Бо сліпа "віра в ЗСУ" змусила повірити і в те, що слова "герої не вмирають" — не просто символічний лозунг.

Популярні "говорячи голови" нонстоп віщали про наші переможеньки, і аудиторія сприймала ці розповіді на ура. Погані, але реальні новини з фронту ніхто нам не розповідав, але майже ніхто й не хотів чути, не шукав сам і не ставив запитання.

Експерти та блогери з безпечних місць розповідали, що смузі в кафешечкє та похід у барбершоб наближає нашу перемогу, що служити мають лише добровольці, всі інші, і вони, в першу чергу, мають просто тусити далі, називаючи це "підтримкою економіки".

Водночас у реальності в окопах на нулі воювали та гинули абсолютно непідготовлені, але вмотивовані діти з поганим зором, пенсіонери з купою діагнозів і досвідом служби ще в минулому столітті, або нашвидкоруч, за 2-3 тижні, натреновані "штурмовики" з артистів, айтішників, музикантів, письменників.

В умовах, коли проти наших військових застосовується тактика вогняного валу, добре відома з Другої світової війни, а в нас не вистачає, скажімо так, технічних засобів протидії, реальність мала колись вибухнути. І це сталося після поста військового з Пісків.

Що далі? На вибір є два варіанти: хорватський і грузинський. Гібридна перемога чи гібридна капітуляція.

Перший, хорватський, шлях означає залученість кожного громадянина в спротив, у першу чергу — тотальну мобілізацію, та величезні обсяги зброї, залученої різними шляхами (!) на світовому ринку.

Другий, грузинський, означає відмову від спротиву, тому й фактичну відмову від окупованих територій, від європейського курсу та (що особливо актуально саме для українців) від власної ідентичності.

Як діяти — обирати нам. Владі, звісно, але і нам. І почати треба з того, щоб вимагати правди про ситуацію на фронті й, головне, бути готовими до правди, якою вона б не була.

Джерело

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