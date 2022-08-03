У Пісках — справжнє пекло. Що відбувається у селищі всього за кілька кілометрів від Донецька

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Наразі Піски контролюються ЗСУ. Менше слухайте Гіркіна з його пізд*жом про 65% контролю. Гіркін — співробітник ФСБ. Я навіть не питатиму, як це можна вирахувати за умов мікроскопічного розміру цього села. Це тупе вкидання. Так, там зараз пекельно важко. Але це чергове пекло, яке ЗСУ навчилися долати. І це завдяки героїзму наших воїнів. Ворог лізе з усіх щілин. Наші воїни тримають позицію.

Ми залишили лише одну з ліній оборони, яка була під жорстким, масованим вогнем. Немає сенсу там тримати людей під смертельним вогнем, якщо є вигідніша позиція, яка збереже життя воїнів і не дасть ворогові прорватися.

У нас там є кілька ліній оборони. І це звичайний тактичний маневр.

Ми маємо очевидний недолік в арті. Маємо. І найближчим часом його буде важко скоротити. А сьогодні — війна артилерій. Але наразі на ділянці Пісок проблема частково вирішена. Допомога та підкріплення вже там є. Тому Піски ми тримаємо, хоч ворог сконцентрував там величезний кулак для прориву. Менше паніки. Більше довіри до ЗСУ.

І менше емоцій. Не читайте будь-яких рашистських піз**болів. Читайте офіційні повідомлення Генштабу. Все, що можна і все, що не дасть зайвої інформації ворогові, вам розкажуть. І пам'ятайте, що війна йде не лише на фронті, а й в інформаційному просторі. Тому робіть висновки і не піддавайтеся паніці. Перемога буде за нами!

Джерело.

Важливо

Гібридна перемога чи гібридна капітуляція. Що обере Україна?

Важливо