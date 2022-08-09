"Оккупанты работали "Шмелями", — и.о. командира "Азова" о теракте в Еленовке

Убийство пленных бойцов является спланированной акцией, убежден военный — за несколько дней до теракта россияне перевели в барак около 200 украинских военнослужащих.

Оккупанты могли осуществить теракт на территории колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, с применением реактивного огнемета "Шмель". Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал и.о. командира полка спецназначения Нацгвардии "Азов" Никита Надточий.

По словам майора, за несколько дней до теракта стала поступать информация о том, что оккупанты рандомно выбирают военнопленных и переводят их в другой барак. Более того, как отмечает Надточий, захватчики не интересовались, к каким именно подразделениям относятся пленные бойцы.

И.о. командира "Азова" предполагает, что ВС РФ могли перевести в колонию в Еленовке около 200 украинских военнослужащих и не исключает, что российские СМИ занизили количество погибших и пострадавших в результате теракта.

"Я больше склоняюсь к тому, что просто был использован "Шмель", так называемый. Он так и работает. То есть, через секунду полностью выгорает кислород, и человек сгорает за считанные секунды. Скорее всего, работали "Шмелями". Просто спланированная акция. Об этом говорит и то, что там не пострадал ни один работник колонии. Такого тоже не может быть", — продолжил Надточий в общении с журналистами.

Майор также опроверг информацию российских пропагандистов о том, что артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины якобы обстреливали колонию в Еленовке. По его словам, в ночь на 29 июля с ним связались побратимы с оккупированных территорий, которые заявили, что "по ним работают". Надточий пообещал бойцам уточнить информацию и выяснил, что ни одна из артиллерийских бригад не получала задания и координаты для осуществления удара по Еленовке.

На утро позвонили эти самые ребята. Подтвердили, что есть "двухсотые" и "трехсотые". По количеству было непонятно, но они уже сами стали сомневаться, что это были именно "приходы". То есть, скорее всего, они слышали просто хлопки, взрыв и потом уже видели через окна, что что-то горит заревом. Вы видели видео — там рядом стоящие здания, они стоят с окнами. Так не бывает, взрывная волна от снаряда или от ракеты не оставляет окна, когда здания так близко находятся", — подытожил и.о. командира "Азова".

Стоит отметить, что о применении термобарического оружия на территории колонии в Еленовке ранее рассказывал генеральный прокурор Украины. По словам Андрея Костина, мировые эксперты убеждены в несостоятельности версии РФ о том, что подразделения ВСУ из реактивной артиллерии HIMARS обстреляли барак, в котором находились украинские военнопленные.

Также Фокус в своей статье детально разбирался, кто виноват в убийстве украинских военнопленных в Еленовке и как могут быть замешаны "вагнеровцы" в организации теракта.