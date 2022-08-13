Клетки на сцене мариупольской филармонии: идет подготовка к "трибуналу" над украинскими военными

Для удержания украинских военнопленных во время публичного "суда" оккупанты монтируют клетки прямо на сцене.

В оккупированном Мариуполе россияне готовятся провести над украинскими военнопленными трибунал. Об этом заявил городской глава Мариуполя Сергей Бойченко. О нем же уже третий месяц говорят в России и на оккупированных ею территориях Донецкой области. Возможно, первое заседание состоится в День Независимости Украины, 24 августа, об этом говорится в материале Фокуса: "Трибунал" в Мариуполе. Кого Россия хочет посадить в клетки".

Для его проведения на сцене Мариупольской камерной филармонии монтируются тюремные клетки для удержания в них "подозреваемых".

"Удержание в клетках во время суда может расцениваться как жестокое обращение согласно международного гуманитарного права и прав человека, – рассказал Фокусу Виталий Хекало, юрист Украинской правовой консультативной группы. – Уже были решения Европейского суда по правам человека, которые указывали РФ на это. Клетки – это советская практика, которую продолжает в РФ. В мировой практике удерживают либо в стеклянной камере, либо без нее под охраной. В Мариуполе они хотят использовать клетки, скорее, для усиления "эффекта", мол, смотрите, какие преступники перед вами, и результат уже очевидный. Он создается для того, чтобы создать дополнительное влияние на процесс переговоров между Украиной и Россией. И не только об обмене военнопленными".

Коллега Хекало Андрей Яковлев, адвокат, убежден: "Оккупационная администрация всячески анонсирует предстоящий судебный процесс, позволяя проводить фотосъемку и распространение фотографий обустройства решетки. Даже демонстрация фотографий места будущего судебного процесса сразу позволяет представить его ход и результаты". Он говорит, не зря процесс начинается с обустройства толстой решетки. "Она необходима, чтобы одновременно и унизить украинских пленных, и продемонстрировать презумпцию виновности, повлиять на зрителей, как внутрироссийских, так и внешней общественности", – поясняет Яковлев.

При этом юристы признают, что на процесс подготовки и проведения так называемого трибунала Украине повлиять сложно. В любом случае этот "трибунал" не будет иметь никакой юридической силы.

Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, оккупационные власти готовятся провести "трибунал" на День независимости Украины. Показательный процесс на пленными украинскими военными призван показать мнимую "победу" РФ над Украиной и поднять боевой дух россиян, поскольку российским войскам не удается достичь желаемых успехов на войне.

Ранее писали, что "трибунал" в Мариуполе может "осудить" Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Действующего и бывшего президента Украины российские власти обвиняют в начале "операции на Донбассе".