Бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского боевики обвиняют в начале "операции на Донбассеʼ.

Так называемый "трибунал" намерен осудить бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Страна-агрессор обвиняет украинских политиков в начале "операции на Донбассе". Об этом Фокус пишет в своей статье "Трибунал" в Мариуполе. Кого Россия хочет посадить в клетки".

Представитель квазиреспублики Денис Пушилин также подтверждает: "трибунал" может состоятся до конца лета, в здании местной филармонии.

"Идет активная подготовка. Сроки определяются нашими "следственными органами". Задача – максимально открытое проведение трибунала", – заявил боевик российским журналистам.

Кроме военных, в Донецке хотели бы судить и украинских политиков, в частности бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сказала гражданка Украины, экс-адвокат, которая перешла на сторону оккупантов еще в 2014 году, Елена Шишкина. Ныне она называет себя председателем комитета по уголовному и административному законодательству "народного совета".

"Это они своими подписями "посылали нацистов в Донбасс для убийства мирного населения", – заявляет коллаборантка.

Надо сказать, что Шишкина уже принимала участие в одном из "трибуналов" в Донецке. Тогда он "расследовал" "военные преступления режима Порошенко". Правда, весь "процесс" прошел незаметно, сейчас же женщина рассчитывает на "резонанс".

Напомним, в Донецке террористы проводят "следственные действия" над защитниками Мариуполя. Некоторым украинским военным уже поменяли "статус" – их называют не военнопленными, а подозреваемыми. И могут "судить" во время так называемого "трибунала" в Мариуполе.

Ранее Фокус писал, что в Донецке приговорили к смертной казни бойцов "Азова" Константина "Фокса" Никитенко и Николая "Фроста".