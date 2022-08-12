"Трибунал" у Маріуполі може "засудити" Зеленського та Порошенка

Колишнього та нинішнього президентів України Петра Порошенка та Володимира Зеленського бойовики звинувачують у початку "операції на Донбасі".

Так званий "трибунал" має намір засудити колишнього та нинішнього президентів України Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Країна-агресор звинувачує українських політиків у початку "операції на ДонбасіЦ. Про це Фокус пише у своїй статті "Трибунал" у Маріуполі. Кого Росія хоче посадити у клітки".

Представник квазіреспубліки Денис Пушилін також підтверджує: "трибунал" може відбутися до кінця літа у будівлі місцевої філармонії.

"Триває активна підготовка. Терміни визначаються нашими "слідчими органами". Завдання — максимально відкрите проведення трибуналу", — заявив бойовик російським журналістам.

Окрім військових, у Донецьку хотіли б судити й українських політиків, зокрема колишнього та нинішнього президентів України Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Про це сказала громадянка України, ексадвокатка, яка перейшла на бік окупантів ще в 2014 році, Олена Шишкіна. Нині вона називає себе головою комітету з кримінального та адміністративного законодавства "народної ради".

"Це вони своїми підписами "відправляли нацистів на Донбас для вбивства мирного населення", — заявляє колаборантка.

Треба сказати, що Шишкіна вже брала участь в одному з "трибуналів" у Донецьку. Тоді він "розслідував" "воєнні злочини режиму Порошенка". Щоправда, весь "процес" пройшов непомітно, зараз жінка розраховує на "резонанс".

Нагадаємо, у Донецьку терористи проводять "слідчі дії" над захисниками Маріуполя. Деяким українським військовим уже змінили "статус" — їх називають не військовополоненими, а підозрюваними. І можуть "судити" під час так званого "трибуналу" в Маріуполі.

Раніше Фокус писав, що в Донецьку засудили до страти бійців "Азова" Костянтина "Фокса" Нікітенка та Миколу "Фроста".