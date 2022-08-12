"Трибунал" у Маріуполі. Кого Росія хоче посадити в клітки

У зруйнованому й окупованому Маріуполі росіяни готуються провести "трибунал" над українськими військовополоненими. Це буде показовий процес.

На сцені Маріупольської камерної філармонії з 2018 року по черзі виступали оркестр народних інструментів і камерний оркестр "Ренесанс", там проходив фестиваль класичної музики, туди приїжджали відомі українські музиканти. Досі на сайті філармонії можна знайти афішу — у програмі "Класика для дітей. Великі композитори — маленьким слухачам".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії та оточення Маріуполя у приміщенні концертної організації знайшли притулок тисячі містян — здебільшого, мешканці Східного мікрорайону, чиї будинки були зруйновані.

"До кінця березня у філармонії вже було вибито вікна, двері, практично все зруйновано всередині ударною хвилею. При цьому з усіх культурних закладів, які були в місті, вона залишилася єдиною, куди не впав великий снаряд", — каже директор філармонії, відомий диригент Василь Крячок, якому на початку квітня вдалося виїхати з Маріуполя. До цього він бував у будівлі щодня, адже там мешкали не лише містяни, а й музиканти із сім'ями. За словами Крячка, менший снаряд усе-таки впав — у зону, де розташовувався оркестр.

Оркестр у філармонії найближчим часом навряд чи зазвучить, хоча росіяни та місцеві колаборанти взялися активно упорядковувати будівлю. У залі з гарною акустикою на 370 місць не лише ремонтують крісла, сцени, фасади, а й установлюють залізну клітку. Напередодні міський голова Маріуполя Сергій Бойченко повідомив, що в цій будівлі планується провести так званий трибунал над українськими військовополоненими.

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"Наразі на сцені Маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. Діаметр арматури — 20 мм. Загарбники планують влаштувати показовий "суд" над захисниками України", — каже Бойченко. І, можливо, перше засідання відбудеться у День Незалежності України, 24 серпня.

У компанії представників Ірану, Сирії, Росії

Про цей трибунал уже третій місяць говорять у Росії та на окупованих нею територіях Донецької області. Мовляв, "ДНР" як суверенна держава може провести трибунал над українськими військовими, які скоїли злочини проти її "громадян". Подібними міркуваннями з кінця травня рясніють російські медіа.

Те, що росіяни спробують влаштувати показовий процес над українськими військовослужбовцями і, найімовірніше, це будуть азовці або всі захисники Маріуполя, сумнівів не було. Ще під час операції з евакуації з "Азовсталі" можна було припустити, що, незважаючи на всі домовленості та гарантії, які були надані Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), подальші обміни якщо й можуть відбутися, то нескоро. На це є кілька причин.

По-перше, всі останні роки росіяни азовців називали нацистами, формуючи в очах суспільства образ злочинців.

По-друге, у Росії не тільки говорили, що "Азов" — терористична організація, але обіцяли її визнати такою на офіційному рівні, що й сталося в липні.

Крім того, Росія та підконтрольні їй квазіутворення завжди намагалися знайти чи краще — призначити "відповідальних" за "сотні дитячих смертей на Донбасі", про які говорять не лише бойовики, а й офіційні особи РФ.

Наприклад, сенаторка Ради Федерації Ольга Ковітіді 27 липня заявила, що "необхідно терміново скликати міжнародний військовий трибунал, адже від дій українських бойовиків постраждали сотні сімей". Того ж дня "міністерка закордонних справ" "ДНР" Наталія Никонорова розповіла про розроблений проєкт угоди щодо затвердження статуту такого трибуналу. Дещо раніше голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін запропонував залучити до роботи з формування такого Сирію, Іран і Болівію, а запросити як спостерігачів представників Росії, "ЛНР", "Абхазії" та "Південної Осетії".

Статус визначено: військовополонений або "підозрюваний"

"Я знаю, що в деяких хлопців змінено статус — їх у Донецьку вже називають не військовополоненими, а "підозрюваними". І це не лише азовці, а й представники інших підрозділів, що вийшли з Маріуполя. Таких із колонії №120 в Оленівці (Волноваський район Донецької області. — ред.) уже перевели до СІЗО Донецька, ведуться "слідчі дії", — каже Фокусу дружина полоненого військовослужбовця. Вона чула, що серед "підозрюваних" — артилеристи, мінометники та взагалі командири.

"Серед них можуть бути ті, кого росіяни бачили на відео, ідентифікували на фото. Можливо, хтось давав інтерв'ю медіа. Тих, про кого вони не мають інформації, вони тримають як військовополонених", — каже Віталій Хекало, юрист Української правової консультативної групи

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Цих людей, як й інших військовослужбовців, котрих підозрюють у цивільних вбивствах, можуть утримувати в СІЗО №5 Донецька або в СІЗО так званого "міністерства держбезпеки" на території колонії №97 у Макіївці. За останньою інформацією, донецьке СІЗО переповнене, а людей, яких утримували в окремому корпусі на території макіївської колонії, перевели туди, звільнивши камери для українських військових.

До того ж поставлені на паузу всі "судові процеси" щодо так званих політичних затриманих — людей, які підозрюються у шпигунстві на користь України та диверсій. Їхні так звані адвокати не приходять на засідання, пояснюючи зайнятістю у зв'язку із затриманням великої кількості військовополонених і проведенням судів.

Серед "підозрюваних" — Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Так званий "глава" квазіреспубліки Денис Пушилін підтверджує: "трибунал" може відбутися до кінця літа.

"Триває активна підготовка. Терміни визначаються нашими слідчими органами. Завдання — максимально відкрите проведення трибуналу", — заявив "глава ДНР" російським журналістам.

Окрім військових, у Донецьку хотіли б судити й українських політиків, зокрема колишнього та нинішнього президентів України Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Про це говорить громадянка України, ексадвокатка, яка перейшла на бік окупантів ще в 2014 році, Олена Шишкіна. Нині вона називає себе головою комітету з кримінального й адміністративного законодавства "народної ради".

"Це вони своїми підписами "відправляли нацистів на Донбас для вбивства мирного населення", — заявляє Шишкіна.

Варто сказати, що Шишкіна вже брала участь в одному з "трибуналів" у Донецьку. Тоді він "розслідував" "воєнні злочини режиму Порошенка". Щоправда, того разу "процес" пройшов непомітно, зараз вона розраховує на "резонанс".

Несудові наслідки "трибуналу"

"Окупанти хочуть перемог для внутрішнього споживача РФ, щоб показати, що вони чогось досягають. Також вони хочуть заявити, що ті руйнування та вбивства, які скоїла Росія, нібито вчинили героїчні хлопці, які захищали Маріуполь. Вони брешуть і підміняють поняття в інформаційному просторі. Місто зруйнували і спалили, людей убили більше, ніж нацисти за два роки окупації, а кажуть, що це все зробили ЗСУ", — каже мер Маріуполя Бойченко.

Юрист Віталій Хекало нагадує, що, по-перше, судити військовополонених за участь у воєнних діях — це воєнний злочин.

На лаві підсудних військовослужбовець може опинитися, якщо знайдено докази скоєння конкретного злочину, наприклад убивство конкретного цивільного. Але, як показує, практика, у Донецьку про таких не йдеться. Їм інкримінують "участь у збройному формуванні, не передбаченому законом" або "вчинення дій, спрямованих на насильницьке захоплення влади".

По-друге, сам суд має бути легітимним. Одна справа, коли йдеться про так звані суди на окупованих територіях, інша — в РФ. Усі "суди" на окупованих територіях такими не є.

"Також для створення спеціального трибуналу, а такі були, наприклад, для розгляду справи про геноцид у Руанді або наслідків війни на Балканах, необхідно керуватися законами та легітимними договорами на рівні міжнародних організацій чи держав, — продовжує юрист. — Повинні бути визначені механізми створення, повноваження, регламент. Не може якась окрема країна створити якийсь суд без підстав і влаштувати показовий процес".

По-третє, безпосередньо судовий розгляд має бути об'єктивним, як і досудовий розгляд, підозрюваний має право обирати собі адвоката.

[ + – ] Для "трибуналу" над українськими бійцями у Маріуполі приготували залізну клітку

"Утримання у клітках під час суду згідно з міжнародним гуманітарним правом і правами людини може розцінюватися як жорстоке поводження, — продовжує Хекало. — Уже були рішення Європейського суду з прав людини, які вказували РФ на це. Клітки — це радянська практика, яку продовжує РФ. У світовій практиці підозрюваних тримають або у скляній камері, або без неї під охороною. У Маріуполі вони хочуть використати клітки для посилення "ефекту" — мовляв, дивіться, які злочинці перед вами, і результат уже очевидний. Це все для того, щоб створити додатковий вплив на процес переговорів між Україною та Росією. І не лише про обмін військовополоненими".

Колега Хекало адвокат Андрій Яковлєв переконаний: "Окупаційна адміністрація всіляко анонсує майбутній судовий процес, дозволяючи проводити фотозйомку та розповсюдження фото облаштування ґрат. Навіть демонстрація фото місця майбутнього судового процесу одразу дозволяє уявити його хід і результати".

[ + – ] Акція проти "трибуналу" над полоненими бійцями "Азова" пройшла у Львові Фото: Getty Images

Яковлєв зазначає, що не дарма процес починається з облаштування товстої решітки. "Вона необхідна, щоб одночасно і принизити українських полонених, і продемонструвати презумпцію винності, вплинути на глядачів як внутрішньоросійських, так і зовнішнього загалу", — пояснює адвокат.

При цьому юристи визнають, що на процес підготовки і проведення так званого трибуналу Україні вплинути складно. У будь-якому випадку цей "процес" не матиме жодної юридичної сили.

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