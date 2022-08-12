"Трибунал" в Мариуполе. Кого Россия хочет посадить в клетки

В разрушенном и оккупированном Мариуполе россияне готовятся провести "трибунал" над украинскими военнопленными. Это будет показательный процесс.

На сцене Мариупольской камерной филармонии с 2018-го по очереди выступали оркестр народных инструментов и камерный оркестр "Ренессанс", там проходил фестиваль классической музыки, туда приезжали известные украинские музыканты. До сих пор на сайте филармонии можно найти афишу – в программе "Классика для детей. Великие композиторы — маленьким слушателям".

После начала полномасштабного вторжения России и окружения Мариуполя в помещении концертной организации нашли пристанище тысячи горожан – в большинстве, жители Восточного микрорайона, чьи дома были разрушены.

"К концу марта в филармонии уже были выбиты окна, двери, практически все разрушено внутри ударной волной. При этом из всех культурных заведений, которые были в городе, она осталась единственной, куда не упал большой снаряд", – говорит директор филармонии, известный дирижер Василий Крячок, которому в начале апреля удалось выехать из Мариуполя. До этого он бывал в здании каждый день, ведь там жили не только горожане, а и музыканты с семьями. По словам Крячка, снаряд поменьше все-таки упал – в зону, где располагался оркестр.

Оркестр в филармонии в ближайшее время вряд ли зазвучит, хотя россияне и местные коллаборанты взялись активно приводить здание с порядок. В зале с хорошей акустикой на 370 мест не только ремонтируют кресла, сцена, фасады, но и устанавливают железную клетку. Накануне городской глава Мариуполя Сергей Бойченко сообщил, что в этом здании планируется провести так называемый трибунал над украинскими военнопленными.

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"Сейчас на сцене Мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 мм. Захватчики планируют устроить показательный "суд" над защитниками Украины", – говорит Бойченко. И, возможно, первое заседание состоится в День Независимости Украины, 24 августа.

В компании представителей Ирана, Сирии, России

Об этом трибунале уже третий месяц говорят в России и на оккупированных ею территориях Донецкой области. Мол, "ДНР" как суверенное государство может провести трибунал над украинскими военными, которые совершили преступления против ее "граждан". Подобными рассуждениями с конца мая пестрят российские медиа.

То, что россияне попробуют устроить показательный процесс над украинскими военнослужащими и, скорее всего, это будут азовцы или все защитники Мариуполя, сомнений не было. Еще во время операции по эвакуации с "Азовстали" можно было предположить, что, несмотря на все договоренности и гарантии, которые были даны Международным Комитетом Красного Креста (МККК), последующие обмены если и могут состояться, то нескоро. На это есть несколько причин.

Во-первых, все последние годы россияне азовцев называли нацистами, формируя в глазах общества образ преступников.

Во-вторых, в России не только говорили, что "Азов" – террористическая организация, но обещали ее признать таковой на официальном уровне, что и произошло в июле.

Кроме того, Россия и подконтрольные ей квазиобразования всегда пытались найти или лучше – назначить "ответственных" за "сотни детских смертей в Донбассе", о которых говорят не только боевики, но и официальные лица РФ.

Например, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди 27 июля заявила, что "необходимо срочно созвать международный военный трибунал, ведь от действий украинских боевиков пострадали сотни семей". В тот же день "министр иностранных дел" "ДНР" Наталья Никонорова рассказала о разработанном проекте соглашения по утверждению устава такого трибунала. Немногим ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил привлечь к работе по формированию такого Сирию, Иран и Боливию, а пригласить в качестве наблюдателей представителей России, "ЛНР", "Абхазии" и "Южной Осетии".

Статус определен: военнопленный или "подозреваемый"

"Я знаю, что у некоторых ребят изменен статус – их в Донецке уже называют не военнопленными, а "подозреваемыми". И это не только азовцы, но и представители других подразделений, вышедших из Мариуполя. Таких из колонии №120 в Еленовке (Волновахский район Донецкой области. – ред.) уже перевели в СИЗО Донецка, ведутся "следственные действия", – говорит Фокусу жена пленного военнослужащего. Она слышала, что в числе "подозреваемых" – артиллеристы, минометчики и вообще командиры.

"В их числе могут быть те, кого россияне видели на видео, идентифицировали на фото. Возможно, кто-то давал интервью медиа. Тех, о ком у них нет информации, они держат как военнопленных", – говорит Виталий Хекало, юрист Украинской правовой консультативной группы.

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Этих людей, как и других военнослужащих, которых подозревают в убийствах гражданских, могут содержать в СИЗО №5 Донецка или в СИЗО так называемого "министерства госбезопасности" на территории колонии №97 в Макеевке. По последней информации, донецкое СИЗО переполнено, а людей, которых содержали в отдельном корпусе на территории макеевской колонии, перевели туда, освободив камеры для украинских военных.

К тому же поставлены на паузу все "судебные процессы" по так называемым политическим задержанным – людям, которые подозреваются в шпионаже в пользу Украины и диверсиях. Их так называемые адвокаты не приходят на заседания, объясняя занятостью в связи с задержанием большого количества военнопленных и проведением судов.

В числе "подозреваемых" — Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Так называемый "глава" квазиреспублики Денис Пушилин подтверждает: "трибунал" может состоятся до конца лета.

"Идет активная подготовка. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача – максимально открытое проведение трибунала", – заявил "глава ДНР" российским журналистам.

Кроме военных, в Донецке хотели бы судить и украинских политиков, в частности, бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом говорит гражданка Украины, экс-адвокат, которая перешла на сторону оккупантов еще в 2014 году, Елена Шишкина. Ныне она называет себя председателем комитета по уголовному и административному законодательству "народного совета".

"Это они своими подписями "посылали нацистов в Донбасс для убийства мирного населения", – заявляет Шишкина.

Надо сказать, что Шишкина уже принимала участие в одном из "трибуналов" в Донецке. Тогда он "расследовал" "военные преступления режима Порошенко". Правда, в тот раз "процесс" прошел незаметно, сейчас она рассчитывает на "резонанс".

Несудебные последствия "трибунала"

"Оккупанты хотят побед для внутреннего потребителя РФ, чтобы показать, что они чего-то достигают. Также они хотят заявить, что те разрушения и убийства, которые осуществила Россия, якобы совершили героические ребята, защищавшие Мариуполь. Они врут и подменяют понятия в информационном пространстве. Город разрушили и сожгли, людей убили больше, чем нацисты за два года оккупации, а говорят, что это все сделали ВСУ", – говорит мэр Мариуполя Бойченко.

Юрист Виталий Хекало напоминает, что, во-первых, судить военнопленных за участие в военных действиях – это военное преступление.

На скамье подсудимых военнослужащий может оказаться, если будут найдены доказательства совершения конкретного преступления, например убийство конкретного гражданского. Но, как показывает, практика, в Донецке о таких речь не идет. Им инкриминируют "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законом" или "совершение действий, направленных на насильственный захват власти".

Во-вторых, сам суд должен быть легитимным. Одно дело, когда речь идет о так называемых судах на оккупированных территориях, другое – в РФ. Все "суды" на оккупированных территориях таковыми не являются.

"Также для создания специального трибунала, а такие были, например, для рассмотрения дела о геноциде в Руанде или последствий войны на Балканах, необходимо руководствоваться законами и легитимными договорами на уровне международных организаций или государств, – продолжает юрист. – Должны быть определен механизм создания, полномочия, регламент. Не может какая-то отдельная страна создать какой-то суд без оснований и устроить показательный процесс".

В-третьих, непосредственно судебное рассмотрение должно быть объективным, как и досудебное разбирательство, подозреваемый имеет право выбирать для себя адвоката.

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"Содержание в клетках во время суда согласно международному гуманитарному праву и правам человека может расцениваться как жестокое обращение, – продолжает Хекало. – Уже были решения Европейского суда по правам человека, которые указывали РФ на это. Клетки – это советская практика, которую продолжает РФ. В мировой практике подозреваемых держат либо в стеклянной камере, либо без нее под охраной. В Мариуполе они хотят использовать клетки для усиления "эффекта" — мол, смотрите, какие преступники перед вами, и результат уже очевиден. Это все для того, чтобы создать дополнительное влияние на процесс переговоров между Украиной и Россией. И не только об обмене военнопленными".

Коллега Хекало адвокат Андрей Яковлев убежден: "Оккупационная администрация всячески анонсирует предстоящий судебный процесс, позволяя проводить фотосъемку и распространение фотографий обустройства решетки. Даже демонстрация фотографий места будущего судебного процесса сразу позволяет представить его ход и результаты".

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Яковлев отмечает, что не зря процесс начинается с обустройства толстой решетки. "Она необходима, чтобы одновременно и унизить украинских пленных, и продемонстрировать презумпцию виновности, повлиять на зрителей, как внутрироссийских, так и внешней общественности", – поясняет адвокат.

При этом юристы признают, что на процесс подготовки и проведения так называемого "трибунала" Украине повлиять сложно. В любом случае этот "процесс" не будет иметь никакой юридической силы.

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