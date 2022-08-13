Клітки на сцені маріупольської філармонії: триває підготовка до "трибуналу" над українськими військовими

Для утримання українських військовополонених під час публічного "суду" окупанти монтують клітки прямо на сцені.

В окупованому Маріуполі росіяни готуються провести над українськими військовополоненими суд. Про це заявив міський голова Маріуполя Сергій Бойченко. Про нього ж уже третій місяць говорять у Росії та на окупованих нею територіях Донецької області. Можливо, перше засідання відбудеться у День Незалежності України, 24 серпня, про це йдеться у матеріалі Фокусу: "Трибунал" у Маріуполі. Кого Росія хоче посадити у клітки”.

Для його проведення на сцені Маріупольської камерної філармонії монтуються тюремні клітки для утримання у них "підозрюваних".

"Утримання у клітках під час суду може розцінюватися як жорстоке поводження згідно з міжнародним гуманітарним правом та правами людини, – розповів Фокусу Віталій Хекало, юрист Української правової консультативної групи. – Вже були рішення Європейського суду з прав людини, які вказували РФ на це. Клітки – це радянська практика, яку продовжує в РФ.У світовій практиці утримують або у скляній камері, або без неї під охороною.У Маріуполі вони хочуть використовувати клітки, скоріше, для посилення "ефекту", мовляв, дивіться, які злочинці перед вами, і результат вже очевидний. Він створюється для того, щоб створити додатковий вплив на процес переговорів між Україною та Росією. І не лише про обмін військовополоненими".

Колега Хекало Андрій Яковлєв, адвокат, переконаний: "Окупаційна адміністрація всіляко анонсує майбутній судовий процес, дозволяючи проводити фотозйомку та розповсюдження фотографій облаштування ґрат. Навіть демонстрація фотографій місця майбутнього судового процесу одразу дозволяє подати його хід та результати". Він каже, недаремно процес починається з облаштування товстої решітки. "Вона необхідна, щоб одночасно і принизити українських полонених, і продемонструвати презумпцію винності, вплинути на глядачів як внутрішньоросійських, так і зовнішнього загалу", — пояснює Яковлєв.

При цьому юристи визнають, що на процес підготовки та проведення так званого трибуналу Україні вплинути важко. У будь-якому разі цей "трибунал" не матиме жодної юридичної сили.

Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, окупаційна влада готується провести "трибунал" на День незалежності України. Показовий процес на полонених українських військових покликаний показати уявну "перемогу" РФ над Україною і підняти бойовий дух росіян, оскільки російським військам не вдається досягти бажаних успіхів на війні.

Раніше писали, що "трибунал" у Маріуполі може "засудити" Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Чинного та колишнього президента України російська влада звинувачує на початку "операції на Донбасі".