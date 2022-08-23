Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва напередодні Дня Незалежності (фото)

Приїзд Дуди припав на період, коли українська влада чекає на обстріл з боку РФ. Польський лідер проведе переговори із Зеленським.

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок, 23 серпня, приїхав до Києва з офіційним візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє канцелярія польського лідера на своєму сайті.

Представники президента Польщі зазначили, що під час візиту відбудуться двосторонні переговори глав двох держав та делегацій, які присвятять ситуації в Україні, а також військовій, економічній, гуманітарній допомозі та двосторонньому співробітництву. Крім цього, Дуда візьме участь у 2-му саміті Кримської платформи.

У канцелярії президента Польщі зазначили, що візит президента республіки відбувається напередодні Дня Незалежності України й став уже п'ятою зустріччю польського та українського лідерів, а також третьою з початку війни. Раніше зустрічі проходили 20–21 січня у Польщі та 23–24 лютого, 13 квітня та 21–22 травня у Києві.

Нагадаємо, раніше радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Росія до Дня Незалежності України готується посилити обстріл низки міст, включаючи столицю. За словами представника ОП, за допомогою ударів по мирних містах РФ захоче помститися за провал російської армії у війні проти України.

Про те, до чого готуватися українцям на День прапора та День Незалежності — 23-24 серпня — читайте у матеріалі Фокусу.