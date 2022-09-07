Рада ухвалила закон про громадське здоров'я: чому це важливо

Парламентарі у другому читанні підтримали законопроєкт щодо системи громадського здоров'я. Він дозволить створити мережу регіональних центрів з контролю та профілактики захворювань.

6 вересня Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт 4142 "Про систему громадського здоров'я". "За" проголосували 228 народних депутатів. Про це повідомляють на парламентському порталі.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook розповів, що реалізація закону інтегрує українську систему в європейський простір.

"Його виконання всіма нами дозволить збільшити нашу тривалість років активного життя та наблизити цей показник знову-таки до європейського", — прокоментував глава профільного відомства.

Закон про громадське здоров'я: навіщо він потрібний

У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, які зміни передбачає законодавча ініціатива.

Так, пресслужба МОЗ наголошує, що закон дасть змогу створити комплексну систему громадського здоров'я, оновити розбалансовану систему охорони здоров'я в країні, зробити її сучасною та інтегрувати в європейську мережу. Крім цього, норми законопроєкту, на думку профільного відомства, сприятимуть:

запобіганню хворобам, зміцненню здоров'я населення та збільшенню тривалості життя;

ефективному використанню коштів державного бюджету для забезпечення епідеміологічного нагляду, моніторингу, забезпеченню готовності та реагування на загрози та надзвичайні ситуації;

ефективному здійсненню повноважень центральних органів виконавчої влади та інших суб'єктів;

розвитку комплексного підходу до розв'язання проблем громадського здоров'я;

збереженню функції забезпечення біологічного та біологічного захисту держави через створення національної мережі установ з контролю та профілактики хвороб.

Важливо зазначити, що проєкт закону у першому читанні нардепи ухвалили ще у лютому минулого року. Тоді під час обговорення з нього виключили пункти про вакцинацію, оскільки критики законодавчої ініціативи вважали, що такі норми легалізують "примусову вакцинацію" в країні.

Ще одна важлива функція закону, як зазначив Віктор Ляшко, — закріплений у документі поділ функцій ліквідованої в Україні СЕС між різними структурами.

"Нарешті, за вісім років після ліквідації санітарно-епідеміологічної служби, на законодавчому рівні врегульовано питання розподілу відповідних функцій між різними центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, власниками бізнесу та громадянами поза цими структурами. У кожного своя зона відповідальності за збереження однієї з головних цінностей — здоров'я", — прокоментував Ляшко.

Як діятиме закон про громадське здоров'я

Оновлена система громадського здоров'я передбачає впровадження низки заходів, зокрема:

обов'язкове маркування харчових продуктів;

напрацювання стратегії імунізації,

зміцнення здоров'я населення,

гарантія якісних та доступних медичних послуг.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що в країні розпочинається нова хвиля COVID-19. Нині у країні збільшується кількість заражених і госпіталізацій. Це осіння хвиля, яка є базовою та триватиме до весни, зазначає головний санлікар.

Раніше пресслужба Міністерства охорони здоров'я роз'яснила, що з листопада в Україні запустять електронний рецепт на медпрепарати, які містять наркотичні та психотропні речовини. Пацієнтам на телефон надходитимуть повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом погашення, який необхідно озвучити фармацевтам.