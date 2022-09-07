Рада ухвалила закон про громадське здоров'я: чому це важливо
Парламентарі у другому читанні підтримали законопроєкт щодо системи громадського здоров'я. Він дозволить створити мережу регіональних центрів з контролю та профілактики захворювань.
6 вересня Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт 4142 "Про систему громадського здоров'я". "За" проголосували 228 народних депутатів. Про це повідомляють на парламентському порталі.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook розповів, що реалізація закону інтегрує українську систему в європейський простір.
"Його виконання всіма нами дозволить збільшити нашу тривалість років активного життя та наблизити цей показник знову-таки до європейського", — прокоментував глава профільного відомства.
Закон про громадське здоров'я: навіщо він потрібний
У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, які зміни передбачає законодавча ініціатива.
Так, пресслужба МОЗ наголошує, що закон дасть змогу створити комплексну систему громадського здоров'я, оновити розбалансовану систему охорони здоров'я в країні, зробити її сучасною та інтегрувати в європейську мережу. Крім цього, норми законопроєкту, на думку профільного відомства, сприятимуть:
- запобіганню хворобам, зміцненню здоров'я населення та збільшенню тривалості життя;
- ефективному використанню коштів державного бюджету для забезпечення епідеміологічного нагляду, моніторингу, забезпеченню готовності та реагування на загрози та надзвичайні ситуації;
- ефективному здійсненню повноважень центральних органів виконавчої влади та інших суб'єктів;
- розвитку комплексного підходу до розв'язання проблем громадського здоров'я;
- збереженню функції забезпечення біологічного та біологічного захисту держави через створення національної мережі установ з контролю та профілактики хвороб.
Важливо зазначити, що проєкт закону у першому читанні нардепи ухвалили ще у лютому минулого року. Тоді під час обговорення з нього виключили пункти про вакцинацію, оскільки критики законодавчої ініціативи вважали, що такі норми легалізують "примусову вакцинацію" в країні.
Ще одна важлива функція закону, як зазначив Віктор Ляшко, — закріплений у документі поділ функцій ліквідованої в Україні СЕС між різними структурами.
"Нарешті, за вісім років після ліквідації санітарно-епідеміологічної служби, на законодавчому рівні врегульовано питання розподілу відповідних функцій між різними центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, власниками бізнесу та громадянами поза цими структурами. У кожного своя зона відповідальності за збереження однієї з головних цінностей — здоров'я", — прокоментував Ляшко.
Як діятиме закон про громадське здоров'я
Оновлена система громадського здоров'я передбачає впровадження низки заходів, зокрема:
- обов'язкове маркування харчових продуктів;
- напрацювання стратегії імунізації,
- зміцнення здоров'я населення,
- гарантія якісних та доступних медичних послуг.
Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що в країні розпочинається нова хвиля COVID-19. Нині у країні збільшується кількість заражених і госпіталізацій. Це осіння хвиля, яка є базовою та триватиме до весни, зазначає головний санлікар.
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