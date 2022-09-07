Рада приняла закон об общественном здоровье: почему это важно

Парламентарии во втором чтении поддержали законопроект о системе общественного здоровья. Он позволит создать сеть региональных центров по контролю и профилактике заболеваний.

Вчера, 6 сентября, Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект 4142 "О системе общественного здоровья". "За" проголосовали 228 народных депутатов. Об этом сообщается на парламентском портале.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко у себя в Facebook рассказал, что реализация закона интегрирует украинскую систему в европейское пространство.

"Его выполнение всеми нами позволит увеличить нашу продолжительность лет активной жизни и приблизить этот показатель опять-таки к европейскому", – прокомментировал глава профильного ведомства.

Закон об общественном здоровье: зачем он нужен

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, какие изменения предполагает законодательная инициатива.

Так, пресс-служба Минздрава подчеркивает, что закон даст возможность создать комплексную систему общественного здоровья, обновить разбалансированную систему здравоохранения в стране, сделать ее современной и интегрировать в европейскую сеть. Помимо этого, нормы законопроекта, по мнению профильного ведомства, будут способствовать:

предотвращению болезней, укреплению здоровья населения и увеличению продолжительности жизни;

эффективному использованию средств государственного бюджета для обеспечения эпидемиологического надзора, мониторинга, обеспечения готовности и реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации;

эффективному осуществлению полномочий центральных органов исполнительной власти и других субъектов;

развитию комплексного подхода к решению проблем общественного здоровья;

сохранению функции обеспечения биологической и биологической защиты государства через создание национальной сети учреждений по контролю и профилактике болезней.

Важно отметить, что проект закона в первом чтении нардепы приняли еще в феврале прошлого года. Тогда при обсуждении из него исключили пункты о вакцинации, поскольку критики законодательной инициативы посчитали, что такие нормы легализуют "принудительную вакцинацию" в стране.

Еще одна важная функция закона, как отметил Виктор Ляшко, – закрепленное в документе разделение функций ликвидированной в Украине СЭС между разными структурами.

"Наконец, через восемь лет после ликвидации санитарно-эпидемиологической службы, на законодательном уровне урегулирован вопрос распределения соответствующих функций между разными центральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, владельцами бизнеса и гражданами вне этих структур. У каждого своя зона ответственности за сохранение одной из главных ценностей – здоровье", – прокомментировал Ляшко.

Каким образом будет действовать закон об общественном здоровье

Обновленная система общественного здоровья предполагает внедрение ряда мер, в том числе:

обязательная маркировка пищевых продуктов;

наработка стратегии иммунизации,

укрепление здоровья населения,

гарантия качественных и доступных медицинских услуг.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в стране начинается новая волна COVID-19. В настоящее время в стране увеличивается количество зараженных и госпитализаций. Это осенняя волна, которая является базовой и продлится до весны, отмечает главный санврач.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения разъяснила, что с ноября в Украине будет запущен электронный рецепт на медпрепараты, которые содержат наркотические и психотропные вещества. Пациентам на телефон будут приходить сообщения с номером электронного рецепта и уникальным кодом погашения, который необходимо озвучить фармацевтам.