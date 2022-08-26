В аптеках Украины можно будет купить наркотические и психотропные препараты, — Минздрав

Пациентам на телефон будут приходить сообщения с номером электронного рецепта и уникальным кодом погашения, который необходимо озвучить фармацевтам.

С ноября в Украине будет запущен электронный рецепт на медпрепараты, которые содержат наркотические и психотропные вещества. Об этом предупреждает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что в Украине упрощается доступ граждан к медпрепаратам и, одновременно с этим, ужесточается контроль за реализацией лекарств, которые содержат наркотические составляющие.

Уже с 1 ноября ожидается запуск электронного рецепта, с помощью которого украинцы смогут легально приобретать психотропные препараты.

"Врачи учреждений, подключенных к электронной системе здравоохранения, должны будут назначать это лекарство по электронным рецептам. А при отсутствии подключения к ЭСОЗ — по бумажным с использованием специальных рецептурных бланков формы № 3. Для отпуска таких препаратов по э-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны обязательно зарегистрироваться в ЭСОЗ", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В случае получения электронного рецепта пациенту на телефон придет сообщение с номером документа и уникальным кодом погашения, который необходимо будет озвучить в аптеке при приобретении такого вида препаратов. Минздрав запуск такой программы называет улучшением доступа к лекарствам, которые помогут улучшить состояние человека при серьезных заболеваниях.

Следующей инициативой министерства будет внедрение электронного рецепта на все рецептурные препараты в 2023 году.

[ + – ] В Украине заработает электронный рецепт на покупку наркотических препаратов

Напомним, с 1 августа в Украине заработал электронный рецепт на прибретение антибиотиков. Специальные документы можно оформить в электронном виде на приеме у врача в государственных и частных больницах. Электронный рецепт на приобретение антибиотиков не потребуется в аптеках, которые расположены в областях, где проходят активные боевые действия.

Также сообщалось, что жителям Запорожья начали выдавать йодид калия на случай аварии и выброса радиации на ЗАЭС.