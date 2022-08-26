В аптеках України можна буде купити наркотичні та психотропні препарати, — МОЗ

Пацієнтам на телефон надходитимуть повідомлення з номером електронного рецепту й унікальним кодом погашення, який необхідно озвучити фармацевтам.

З листопада в Україні буде запущено електронний рецепт на медпрепарати, які містять наркотичні та психотропні речовини. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У відомстві зазначають, що в Україні спрощується доступ громадян до медпрепаратів і водночас посилюється контроль за реалізацією ліків, які містять наркотичні складові.

Вже з 1 листопада очікується запуск електронного рецепту, за допомогою якого українці зможуть легально купувати психотропні препарати.

"Лікарі установ, підключеких до електронної системи охорони здоров'я, повинні призначати ці ліки за електронними рецептами. А за відсутності підключення до ЕСОЗ — за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми № 3. Для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні установи, що мають відповідну ліцензію на відпустку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів мають обов'язково зареєструватися в ЕСОЗ", — йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

У разі отримання електронного рецепту пацієнтові на телефон прийде повідомлення з номером документа й унікальним кодом погашення, який необхідно озвучити в аптеці під час придбання такого виду препаратів. МОЗ запуск такої програми називає покращенням доступу до ліків, які допоможуть покращити стан людини при серйозних захворюваннях.

Наступною ініціативою міністерства буде запровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в 2023 році.

[ + – ] В Україні запрацює електронний рецепт на купівлю наркотичних препаратів

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні запрацював електронний рецепт на купівлю антибіотиків. Спеціальні документи можна оформити в електронному вигляді на прийомі у лікаря у державних і приватних лікарнях. Електронний рецепт на придбання антибіотиків не буде потрібний в аптеках, які розташовані в областях, де відбуваються активні бойові дії.

Також повідомлялося, що мешканцям Запоріжжя почали видавати йодид калію на випадок аварії та викиду радіації на ЗАЕС.