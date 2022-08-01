В Украине начали продавать антибиотики по рецепту: как купить лекарства

Рецепт на антибиотики можно получить в электронном виде на приеме у врача в государственных и частных больницах. Аптекам в зонах боевых действий разрешили продавать лекарства без рецепта.

В Украине с 1 августа антибиотики будут продавать по рецепту, который доступен в электронном виде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Выписывать электронные рецепты будут медучреждения, которые работают с электронной системой здравоохранения (ЭСЗ)

"Самоназначение и бесконтрольное употребление антибиотиков может не только причинить вред здоровью. Оно стимулирует развитие глобальной проблемы – антибиотикорезистентности, в результате которой бактерии приобретают устойчивость к лечению. Это может привести к тому, что инфекционные болезни, которые сегодня быстро и без последствий лечатся антибактериальными препаратами, могут оказаться смертельно опасными", – предупредили в министерстве.

Антибиотики по рецепту – куда обращаться

Электронный рецепт на антибиотики может выписать врач во время приема в государственных и частных больницах. Рецепт может выписать врач любого уровня – терапевт, хирург, стоматолог.

"Главное условие – заведение и врачи должны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения", – подчеркнул Минздрав.

Если больница, в которую обратился пациент, еще не работает с ЭСЗ, врач выпишет бумажный рецепт.

Антибиотики по рецепту – в какой аптеке можно купить лекарство

Пациент во время переходного периода сможет купить необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Ему нужно показать фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения выписки е-рецепта, или бумажный рецепт.

Купить антибиотик по рецепту можно в течение 30 дней с момента его выписки, разъяснили в министерстве.

Можно ли купить меньше лекарств по рецепту?

Врач в рецепте напишет действующее вещество, дозировку и длительность лечения препаратом. Пациент может сам выбрать бренд лекарства и купить их исходя из своего бюджета.

По е-рецепту можно частично покупать лекарства и разделить покупку на несколько раз, получать рецепт у врача повторно не надо.

При отпуске препарата фармацевт поставит на информационной справке штамп "Отпущено" и напишет количество проданного лекарства. При повторной покупке пациент сможет использовать тот же рецепт.

Нужна ли декларация с врачом для получения рецепта?

Пациенту нужно зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения, чтобы ему выдали электронный рецепт на антибиотики. Это можно сделать двумя путями:

заключить декларацию с семейным врачом;

зарегистрироваться на приеме у любого врача.

С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность (внутренний или загранпаспорт, ID-карта, детям – свидетельство о рождении) и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

Переселенцы смогут получить рецепт у врача без декларации.

Выписка е-рецептов на антибиотики в стационаре

Если медучреждение предоставляет услуги лечения в стационаре в сотрудничестве с Национальной службой здоровья Украины, антибиотики, предусмотренные пакетом лечения, дают пациентам бесплатно. Выписывать рецепт на них не надо.

Исключения составляют нештатные ситуации, когда пациент по определенным причинам нуждается в препаратах, не предусмотренных пакетом лечения.

Как брать рецепт на антибиотики в селах и в зонах боевых действий?

В отдаленных регионах и в сельской местности при отсутствии врачей и ограниченном доступе к медуслугам выписывать рецепты на антибиотики будут фельдшеры.

В сельской местности могут отсутствовать аптеки, поэтому лекарствами торгуют в помещениях фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов сельских, участковых больниц, амбулаторий, амбулаторий общей практики.

Исключения действуют для аптек, где ведутся боевые действия или на территориях, находящихся во временной оккупации. Там во время военного положения будут отпускать пациентам рецептурные антибиотики без рецепта врача.

Как волонтерам покупать антибиотики?

Волонтерские и благотворительные организации по запросу соответствующего учреждения, воинской части или учреждения здравоохранения могут без рецепта закупать рецептурные препараты у дистрибьюторов.

В других случаях, если речь идет о покупке антибиотиков для индивидуального пользования через аптеку, препараты будут отпускаться по рецепту врача.

Получат ли фармацевты доступ к медицинской информации?

Фармацевт при отпуске рецепта на антибиотик увидит информацию о назначении препарата, а не медицинскую информацию о пациенте.

Полный доступ к медицинской карте пациента по его согласию есть только у врача, с которым пациент заключил декларацию.

Как купить антибиотик для домашних животных

Лекарственные препараты для животных по-прежнему можно приобрести по ветеринарному рецепту.

Электронный рецепт на антибиотики станет первым этапом по внедрению такой инициативы на все рецептурные препараты. Ожидается, что переходный период продлится до конца года.

За это время больницы и аптеки должны подготовиться к продаже рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту. Для этого надо выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЭСЗ.

Фокус ранее писал об уменьшении ассортимента антибиотиков из-за ввода с августа электронного рецепта. Повысилась и стоимость лекарств в среднем на 15-20%, а в некоторых аптеках и на 60%.

Напомним, что в Австрии у мужчины обнаружили штамм супергонореи, он заразился им во время путешествия по Камбодже.