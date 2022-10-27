В Украине предлагают ввести новые штрафы для пешеходов

Светоотражающие элементы на одежде обязательны для пешеходов в темное время суток с 2020 года. Но поскольку наказание для нарушителей не предусмотрено, то нередко граждане игнорируют это требование.

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В Украине предлагают наказывать пешеходов, передвигающихся ночью без светоотражающих элементов. Соответствующий проект закона №8156 зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект вносит изменения в ч. 1 Ст. 127 Кодекса Украины об админнарушениях. За движение по проезжей части или обочине без светоотражающих элементов на одежде в темную пору суток или в условиях ограниченной видимости пешеходам грозит штраф в размере 51 гривен (трех необлагаемых налогом минимумов).

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В пояснительной записке указано, что требование к пешеходом иметь светоотражающие элементы ночью появилось еще в 2020 году. Однако до сих пор не предусмотрена ответственность нарушителей, поэтому часто граждане игнорируют это требование. ДТП по причине малозаметности пешеходов – не редкость.

По мнению автора законопроекта, его принятие позволит уменьшить количество ДТП в темную пору суток или в условиях недостаточной видимости и повысит уровень безопасности на дорогах.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине усилили ответственность за незаконное использование автомобильных номеров — штрафы достигли 3400 гривен.