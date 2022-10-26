В Германии водителя оштрафовали на 4000 евро за букву "Z" на авто

Символ "Z" в Германии относится к запрещенным, как и в Украине. За его публичную демонстрацию грозит уголовная ответственность.

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Сторонник России из Германии должен заплатить 4000 евро штрафа за наклейку с буквой "Z" автомобиле. Такое решение принял суд Гамбурга. Об этом пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что в конце марта (примерно через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину) 62-летний житель Гамбурга наклеил на заднее стекло своего авто лист бумаги с буквой "Z". Затем он проехал на машине через весь город. Прокурор заявил, что таким образом автомобилист выразил поддержку российской агрессии.

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В Германии букву "Z" отнесли к запрещенным так же, как и в Украине. Его признали символом захватнической войны и нарушения международного права, поэтому публичная демонстрация такой эмблемы уголовно наказуема.

Поначалу владельцу авто выписали штраф в 3000 евро, однако он решил оспорить наказание. Суд принял доводы прокурора и увеличил сумму штрафа до 4000 евро. На данный момент решение еще не вступило в силу, ведь у нарушителя еще есть право на апелляцию.

Ранее в Украине изменили номера электромобилей из-за наличия в них буквы "Z". Владельцы электрокаров, ранее получившие такие номерные знаки, могут их обменять.

Также Фокус сообщал, что в Украине введены новые штрафы размером до 3400 гривен за нелегальное использование автономеров.