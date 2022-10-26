У Німеччині водія оштрафували на 4000 євро за букву "Z" на авто

Символ "Z" у Німеччині належить до заборонених, як і в Україні. За його публічну демонстрацію загрожує кримінальна відповідальність.

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Прихильник Росії з Німеччини має заплатити 4000 євро штрафу за наклейку з літерою "Z" на автомобілі. Таке рішення ухвалив суд Гамбурга. Про це пише Deutsche Welle.

Повідомляється, що наприкінці березня (приблизно через місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну) 62-річний житель Гамбурга наклеїв на заднє скло свого авто аркуш паперу з літерою "Z". Потім він проїхав машиною через все місто. Прокурор заявив, що у такий спосіб автомобіліст висловив підтримку російській агресії.

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У Німеччині букву "Z" зарахували до заборонених так само, як і в Україні. Його визнали символом загарбницької війни та порушення міжнародного права, тому публічна демонстрація такої емблеми кримінально карається.

Спочатку власнику авто виписали штраф у 3000 євро, проте він вирішив оскаржити покарання. Суд прийняв доводи прокурора та збільшив суму штрафу до 4000 євро. Наразі рішення ще не набуло чинності, адже порушник ще має право на апеляцію.

Раніше в Україні змінили номери електромобілів через наявність у них букви "Z". Власники електрокарів, які раніше отримали такі номерні знаки, можуть їх обміняти.

Також Фокус повідомляв, що в Україні запроваджено нові штрафи розміром до 3400 гривень за нелегальне використання автономерів.