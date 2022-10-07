В Україні запровадили нові штрафи для водіїв розміром до 3400 гривень

Під час війни в Україні почастішали випадки нелегального використання номерів ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії та інших силових структур. Тепер за це загрожує штраф та можливе позбавлення прав на строк до 6 місяців.

Related video

Верховна Рада посилила відповідальність водіїв за неправильне чи незаконне використання автомобільних номерів. Відповідний законопроєкт №7365 підтримали загалом 274 народних депутати.

Проєкт закону виділяє до самостійної норми адміністративних правопорушень махінації з автомобільними номерами. До Кодексу України про адмінпорушення для цього додано окрему статтю 121-3.

[ + – ] Штраф за незаконне використання номерів ЗСУ становить 1700-3400 гривень

У ч. 1 ст. 121-3 передбачено покарання у 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів) за такі порушення правил дорожнього руху:

Управління авто без номерів

Управління авто з номером, що не належить йому

Використання номерного знака, який відповідає встановленим нормам (перевернутого, закритого, брудного, не підсвіченого).

Крім того, у ч. 2 ст. 121-3 КУпАП запроваджується відповідальність за незаконне використання спеціальних номерів Збройних Сил України, Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, інших силових структур та спеціальних служб. У цьому випадку покарання набагато суворіше – штраф у 1700 гривень. За повторного порушення ця сума зростає до 3400 гривень, а водія можуть позбавити прав на 3-6 місяців.

Важливо

В Україні планують суттєво скоротити термін дії водійських прав

У записці пояснення до законопроєкту вказується, що останнім часом почастішали випадки маскування номерних знаків за допомогою спеціальних плівок, лаків, наклейок, накладок, а також використання заборонених в Україні 3D-номерів. Такі хитрощі не дають камерам автофіксації зчитувати автомобільні номери і порушники можуть уникнути покарання.

Крім того, під час війни недобросовісні водії стали незаконно використовувати спеціальні номерні знаки та при цьому свідомо порушувати правил дорожнього руху. Це не лише кидає тінь на захисників України, а й знижує рівень безпеки дорожнього руху.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також можуть суттєво зрости штрафи за перевищення швидкості.