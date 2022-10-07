В Украине ввели новые штрафы для водителей размером до 3400 гривен

Во время войны в Украине участились случаи нелегального использования номеров ВСУ, Нацполиции, Нацгвардии и других силовых структур. Теперь за это грозит штраф и возможно лишение прав на срок до 6 месяцев.

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Верховная Рада ужесточила ответственность водителей за неправильное или незаконное использование автомобильных номеров. Соответствующий законопроект №7365 поддержали в целом 274 народных депутата.

Проект закона выделяет в самостоятельную норму административных правонарушений махинации с автомобильными номерами. В Кодекс Украины об админнарушениях для этого добавлена отдельная статья 121-3.

[ + – ] Штраф за незаконное использование номеров ВСУ составляет 1700-3400 гривен

В ч. 1 Ст. 121-3 предусмотрено наказание в 850 гривен (50 необлагаемых налогом минимумов) за такие нарушения ПДД:

Управление авто без номеров

Управление авто с номером, не принадлежащим ему

Использование номерного знака, не отвечающего установленным нормам (перевернутого, закрытого, грязного, не подсвеченного).

Кроме того, в ч. 2 Ст. 121-3 КУоАП вводится ответственность за незаконное использование специальных номеров Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, других силовых структур и специальных служб. В этом случае наказание гораздо строже – штраф в 1700 гривен. При повторном нарушении эта сумма возрастает до 3400 гривен, а водителя могут лишить прав на 3-6 месяцев.

Важно

В Украине планируют существенно сократить срок действия водительских прав

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в последнее время участились случаи маскировки номерных знаков с помощью специальных пленок, лаков, наклеек, накладок а также использования запрещенных в Украине 3D-номеров. Такие ухищрения не дают камерам автофиксации считать автомобильные номера и нарушители могут уйти от наказания.

Кроме того, во время войны недобросовесные водители стали незаконно использовать специальные номерные знаки и при этом сознательно нарушать ПДД. Это не только бросает тень на защитников Украины, но и понижает уровень безопасности дорожного движения.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине также могут существенно вырасти штрафы за превышение скорости.