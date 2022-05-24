Во избежание конфликтов: владельцам электромобилей в Украине предлагают заменить номера

По украинским дорогам ездит около 16 000 электрокаров с номерами Z-серии. Теперь их владельцы смогут избавиться от запрещенной символики на авто.

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Владельцы электромобилей в Украине могут поменять номерные знаки с буквой "Z". Такую опцию уже предлагают в сервисных центрах МВД, сообщается на странице Главного сервисцентра в Facebook.

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Как известно, специальные зеленые номера электромобилей Z-серии (от Zero Emission – нулевые выбросы) выдавали с осени 2020 года. Но после того, как буква "Z" стала символом российской агрессии, многие владельцы электрокаров не желают видеть ее на номерах авто. К тому же, наличие запрещенной в Украине символики может привести к недоразумению или даже конфликту.

[ + – ] В сервисных центрах МВД в скором времени появится достаточно новых номеров Y-серии

Как известно, с недавних пор номерные знаки Z-серии уже не выдают. Однако в Украине их успели получить около 16 000 электромобилей.

Теперь их можно поменять на новые номера с суффиксом, начинающимся на букву "Y". Для этого необходимо обратиться в ближайший сервисный центр МВД – в ближайшее время учреждения обеспечат достаточным количеством новых номерных знаков. Стоимость замены автомобильного номера — около 600-700 гривен.

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Документы, необходимые для замены номера авто:

Паспорт;

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

Свидетельство о регистрации (техпаспорт) авто;

Квитанция об оплате услуги.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют усилить наказание за незаконное использование автомобильных номеров.