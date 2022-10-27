В Україні пропонують запровадити нові штрафи для пішоходів

Світловідбивні елементи на одязі є обов'язковими для пішоходів у темний час доби з 2020 року. Але оскільки покарання для порушників не передбачено, то часто громадяни ігнорують цю вимогу.

Related video

В Україні пропонують карати пішоходів, які пересуваються вночі без світловідбиваючих елементів. Відповідний проект закону №8156 зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроект вносить зміни до ч. 1 ст. 127 Кодексу України про адмінпорушення. За рух проїжджою частиною або узбіччям без світлоповертальних елементів на одязі в темну пору доби або в умовах обмеженої видимості пішоходам загрожує штраф у розмірі 51 гривень (трьох неоподатковуваних мінімумів).

Важливо

У Німеччині водія оштрафували на 4000 євро за букву "Z" на авто

У пояснювальній записці зазначено, що вимога до пішохода мати світловідбиваючі елементи вночі з'явилася ще 2020 року. Проте досі не передбачено відповідальності порушників, тож часто громадяни ігнорують цю вимогу. ДТП через малопомітність пішоходів – не рідкість.

На думку автора законопроекту, його ухвалення дозволить зменшити кількість ДТП у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості та підвищить рівень безпеки на дорогах.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні посилили відповідальність за незаконне використання автомобільних номерів – штрафи сягнули 3400 гривень.