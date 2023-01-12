У Польщі українець за день заробив штрафів на 55 тисяч гривень

Українець тричі порушив правила дорожнього руху. За небезпечну їзду водію виписали штрафи та забрали у нього посвідчення водія.

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У Польщі громадянин України лише за добу заробив штрафів на понад 55 тисяч грн. За це поліцейські відібрали у нього посвідчення водія. Подробиці розповіли на сайті Люблінської поліції.

38-річний українець за кермом свого позашляховика Toyota Land Cruiser перевищив швидкість до 135 км/год і порушив заборону на обгін іншого транспортного засобу. Після дорожнього контролю він знову перевищив швидкісний режим. За це водій отримав штрафи на суму 6,5 тисяч злотих (понад 55 тисяч грн).

Поліція звернула увагу на порушника у гміні Лопенник-Наджечний Люблінського воєводства. Українець їхав по дорогах загального користування на швидкості 135 км/год, тоді як дозволена швидкість становить 50 км/год.

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Українець отримав три штрафи лише за 30-кілометровий відрізок колії. Поліція покарала його за всією суворістю закону та вилучила в нього посвідчення водія.

Раніше Фокус писав, що в Україні планують збільшити термін сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Також ми повідомляли, що в Україні суд визнав незаконним штраф із камери автофіксації.