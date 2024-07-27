Как работает онлайн-бронирование через "Дію": опыт критически-важных предприятий

Производители дронов смогли за считанные минуты забронировать работников онлайн, хотя до этого месяцами ждали обработки бумажных заявлений. Однако еще есть недостатки, которые следует исправить.

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17 июля в Украине запустили первый этап бронирования от мобилизации через портал государственных услуг "Дія". Производители военных беспилотников Airlogix и SkyAssist рассказали Фокусу, как работает услуга на практике и насколько сильно она изменила условия для критически важных предприятий.

Опыт Airlogix: быстро и эффективно

Виталий Колесниченко, основатель компании Airlogix, которая разрабатывает беспилотные комплексы Gor, доволен электронным бронированием. По его словам, прежде всего надо убедиться в том, что сотрудники предприятия имеют правильные военные учетные документы. Если все в порядке, то их можно очень быстро забронировать с помощью портала "Дія". Большим преимуществом руководитель Airlogix назвал очень высокую скорость бронирования сотрудников, а недостатков пока не заметил.

"На практике "еБронирование" работает где-то за полчаса. Заполняете анкету, табличку со всеми необходимыми данными о сотрудниках, подписываете заявление, подаете его и все. Где-то через 15-20 минут вам на почту приходит письмо с подтверждением того, что все сотрудники успешно забронированы", — поделился он.

Проверить, действительно ли сотрудник фактически забронирован, поступила ли информация о нем в реестр ТЦК, можно с помощью приложения "Резерв+". Там статус обновляется почти сразу после успешного прохождения процедуры онлайн-бронирования. В Airlogix считают, что ситуация значительно улучшилась по сравнению с прошлыми временами, когда приходилось отправлять бумажные документы и очень долго ждать результатов.

"Эта услуга по своей эффективности и значимости, наверное, стоит на одном уровне с "фаст-треком", который был введен для ускорения сертификации дронов. Поэтому я не знаю, что здесь улучшать. Все производители, которых я знаю, уже пользуются этой услугой и активно бронируют своих сотрудников, которых не могли забронировать в течение месяцев", — заявил Виталий Колесниченко.

Опыт SkyAssist: еще есть, над чем работать

Украинская компания SkyAssist, которая производит для военных БПЛА Sirko, тоже уже воспользовалась новой услугой. Председатель наблюдательного совета Игорь Криничко сообщил Фокусу, что недавно компания забронировала сразу 11 работников и получила положительный результат примерно за полчаса.

"Если не учитывать процесс заполнения в режиме "Дія City", мне понадобилось минут 15-20. И после того, как мы это заполнили в "Дія", не выходя из сообщения, еще через 15 минут люди получили бронирование. Так что работает классно, могу действительно гордиться такой системой", — поделился он.

По словам Игоря Криничко, в системе "Дія City" процедура выглядит так: руководитель предприятия заходит туда под ключом не как физическое, а как юридическое лицо. Можно условно выделить два вида бронирования. Если предприятие важно для экономики, то должно браво забронировать 50% работников на определенный срок. Если же оно, как SkyAssist, признано критически важным для ВПК, то может забронировать 100% на год.

"В отдельном поле появляется информация, имеешь ли ты вообще право бронировать и сколько. Я смотрел, еще когда не было приказов о признании нас критически важным или они не были внесены в базу Минцифры, то мне сразу писало: "Вы не имеете права бронировать". А когда пришел приказ, то уже написано: "Имеете право бронировать 100% в год"", — отметил руководитель компании.

Второй шаг: подается список работников. Игорь Криничко советует предприятиям пользоваться вспомогательной бесплатной услугой в "Дії", которая позволяет проверить состояние дел работников предприятия относительно ТЦК, то есть в каком статусе находятся их данные: есть, нет, обновленные, необновленные. В этом сервисе можно увидеть, имеют ли военнообязанные работники право на бронирование. Если компания исправно подает нужные налоговые и пенсионные отчеты, то государство знает, что определенный человек работает именно там. Если у военнообязанного данные не обновлены, то его забронировать нельзя.

Следующий шаг — загрузить таблицу с данными работников, сделанную в Excel и заверить заявку электронной подписью. Через 15 минут уже можно проверять, удалось ли.

"Прекрасно работает в этом смысле. Конечно, шероховатости еще есть, они связаны не с "Дією", я не знаю с чем, возможно с взаимодействием с ТЦК и системой электронного учета. Я стопроцентно знаю, один человек у нас примерно полгода назад, может раньше, был в ТЦК, обновлял данные еще до того времени, когда это стало мейнстримом. Сейчас она устанавливает "Резерв+", а там пишется, что данные неполные — надо обновить. То есть это скорее какая-то техническая составляющая, но надо ее убирать, потому что именно поэтому люди снова стоят в очередях, тратят там часы, дни и так далее. Очень странная ситуация, на мой взгляд, потому что я знаю человека, почти лично на руках принес его туда, и государство точно имеет все данные", — прокомментировал Игорь Криничко.

Он добавил, что при подаче бумажных документов были случаи, когда компания подавала список из 10 человек и в данных об одном из них закрадывалась какая-то ошибка, то весь пакет "заворачивали". В электронном же варианте получилось даже так, что SkyAssist внесла в список работника 1962 года рождения, который уже не находится на воинском учете. Система "Дії" сразу же выделила этого человека красным и указала, что его не нужно бронировать, потому что он не подлежит мобилизации. То есть автоматизация действительно помогает предприятиям.

"Действительно очень классная и удобная штука, в этом смысле — браво, Минцифры. Но есть еще недостатки, они касаются электронной обработки наших баз данных. Да, еще есть разные программные сбои, но все это "детские болезни" которые, я уверен быстро преодолеют. Есть достаточно много странных вещей, и я понимаю, что не в Минцифре дело, скорее, в ее взаимодействии с ТЦК и Минобороны. То есть ТЦК или медленно, или не все данные вносят в реестр, или где-то информация теряется", — предположил Игорь Криничко.

По мнению главы SkyAssist, военнообязанным украинцам стоит дать возможность самостоятельно обновлять данные и выбирать, в какой территориальный центр комплектования можно обратиться:

"Какие данные обновляются: где ты есть, к какому ТЦК приписан. А если человек является вынужденно перемещенным лицом или просто не хочет где-то жить? То есть человек должен свободно выбирать, к какому ТЦК пойти. Другой вопрос, что человек имеет возможность самостоятельно уточнить эти данные. Зачем ему идти в ТЦК, тем более, что там странные вещи происходят. Например, очереди, они пытаются сделать электронные очереди, но, как вижу, они не очень помогают. Вот пробились через очередь к работнику ТЦК, сообщили данные, а что происходит дальше? Этот человек вручную вносит в компьютер ту же самую информацию. Почему бы не дать военнообязанным самим уточнять информацию через ту же "Дію" или "Реестр+" без походов в ТЦК, потери времени и людей?".

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