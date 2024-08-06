Питання про зниження призовного віку в Україні порушують партнери, — нардеп (відео)

Зі слів Веніславського, союзники України вважають, що чоловіки 18-25 років мають найбільш оптимальний та ефективний для участі у війні вік. Однак держава не має зараз таких ініціатив.

Related video

В Україні наразі не розглядають можливість зменшення призовного віку для мобілізації нижче 25 років. Ця тема не порушувалася ні на рівні Верховної Ради, ні серед представників Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ, або Міністерства оборони. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу у вівторок, 6 серпня.

За словами парламентаря, підстав для зменшення віку призову на військову службу немає. Водночас він зазначив, що це питання час від часу підіймають союзники України.

"Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу. Тому що вони вважають, що якраз вік 18-25 років є найбільш оптимальним та найбільш ефективним для того, щоб громадяни у силу своїх фізичних і психологічних якостей могли ефективно воювати. Але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої та виконавчої влади, президента жодних ініціатив у цьому плані немає", — запевнив Веніславський.

Нагадаємо, 5 серпня комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки підтримав законопроєкт 11379-д, який забороняє призов громадян віком від 18 до 25 років. Йдеться про тих, кого визнали непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний.

В Одеському обласному ТЦК та СП пояснили, чому чоловіків від 18 до 25 років зараховують до категорії призовників і у деяких випадках можуть мобілізувати.