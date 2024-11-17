"Імпульс для народу": Зеленський анонсував "план стійкості" України, що він дасть

Новий план президента має допомогти Україні вистояти у війні, але три різні й водночас схожі декларації Банкової викликають більше запитань, ніж довіри. Опитані Фокусом політологи впевнені, що команда Володимира Зеленського готує ґрунт для післявоєнних виборів.

Президент України Володимир Зеленський розповів про напрацювання внутрішнього плану стійкості України. Відомо, що документ складається з 10 пунктів, повний варіант представлять українцям наступного тижня. Особливе місце в ньому, судячи з перших коментарів президента, посяде розвиток культури: дипломатія на її базі, культурний суверенітет країни, спадщина і сучасність.

"Виробництво українського контенту і заради цього реальне, дієве об'єднання культурної спільноти в Україні", — каже президент.

Інші питання стосуються енергетики, безпеки, зброї та її виробництва в Україні, а також співпраці із західними партнерами. У пункті про безпеку для кожної громади хороші напрацювання є в Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України, додав Зеленський.

"Ми всі — кожен українець, кожна українка. Мільйони людей, які мріють про завершення цієї війни справедливо для України і працюють заради цього, воюють заради цього", — сказав президент.

Джерела радіостанції ВВС ще в жовтні 2024 року розповідали про підготовку внутрішнього плану дій, який допоміг би Україні вистояти у війні з Росією. Нова ініціатива не є альтернативою плану перемоги.

"Мета — зробити все можливе, щоб зберегти єдність і домогтися результатів у різних сферах розвитку країни", — пояснював один зі співрозмовників.

"Жили непогано і без цього": що змінює новий план Зеленського?

Інформаційна стратегія Банкової з мирним планом, планом перемоги, а тепер і планом стійкості викликають питання і відторгнення українців. Хочеться запитати, а що ж весь цей час робила влада, зауважує політолог Ігор Рейтерович.

"Жили ж до цього і без планів непогано. Процеси більш-менш розвивалися, країна встояла перед натиском Росії. Вочевидь, в Офісі президента вирішили надати імпульс для оновлення стосунків громадян і влади, покращити управлінські процеси в країні. Це і сигнал західним партнером: ми не стоїмо на місці і намагаємося розвиватися", — вважає експерт.

Не виключено, що плани Зеленського озвучуються і для імітації діяльності. Виконання нової ідеї залежатиме від наявності конкретних пунктів та їхнього сенсу.

"Зовнішній план [перемоги] став елементом комунікації з союзниками. Щодо цілей внутрішнього плану є сумніви. Чи не краще відразу було включити в плані перемоги всі внутрішні моменти: єдність, стійкість і політичне єднання. Як просувається план перемоги, поки немає згадок, але пожвавлення порядку денного черговим планом виглядає непереконливо", — ділиться він думкою.

Усе ж частину нового плану доведеться виконувати, оскільки за його виконання призначать відповідальних: Верховну Раду, Кабінет Міністрів України та підпорядковані йому міністерства.

Електоральна програма "під Трампа"

Внутрішній план стійкості України можна розглянути як спробу згуртувати українське суспільство, втомлене від великої війни. Напередодні можливого мирного діалогу, про який так наполегливо говорять новий президент США Дональд Трамп і його соратники, на Банковій паралельно розробляють і електоральну програму, зазначає експерт-політтехнолог Олег Постернак.

"Влада бажає швидше представити бачення майбутнього України. Поки що не дуже зрозуміло, навіщо українцям додаткові плани. Загальнотеоретичні орієнтири варто давно залишити для історії. Нині більшість людей зайняті обороною країни і виживанням. Військові воюють, а волонтери і частина бізнесу в тилу їм допомагають", — звернув він увагу в бесіді з Фокусом.

За оцінками Постернака, у діях команди Зеленського проглядається спроба оновити політичну програму. Не виключено, що президент візьме участь у післявоєнній виборчій кампанії.

Без вектора майбутнього об'єднати народ неможливо. Загальні плани — це навмисне впровадження рефлексивного стилю управління суспільством. Відповідь на запитання "що буде далі" частково закриває потребу в порядку і зрозумілості шляху, впевнений політолог.

Нагадаємо, українська влада розробляла раніше план перемоги і взяла до уваги фактор перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. В одному з пунктів передбачається заміна частини американських військ у Європі українськими силами після закінчення повномасштабної війни з РФ.

Тим часом Трамп хоче посадити Україну і РФ за стіл переговорів уже 20 січня, у перший день після складання присяги. Новообраний президент Штатів заявив, що під час президентського терміну не буде диктатором, за винятком першого дня перебування на посаді.