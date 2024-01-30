Проблемы для Путина. Почему в преддверии выборов российский диктатор не может чувствовать себя спокойно

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Сводил тут кое-какие материалы и отметил тенденцию. Часть наших сограждан убеждена, что нет смысла фиксировать различные неприятности в России, ибо Путина все равно "изберут". Равно как и Кремлю нет смысла танцевать перед электоратом, ибо "все и так за Путина".

Тут вот какой нюанс.

Путина точно продлят на должности.

Однако "выборы" российского вождя нужно оценивать по другой шкале.

"Выборы" бессменных авторитарных руководителей имеют свои особенности. Лидер демократической страны может победить с результатом 51%, и это будет победа, обеспечивающая достаточную легитимность.

Авторитарный вождь должен стартовать от 65+%.

Но Путин — не рядовой авторитарный вождь. Это международный преступник (с ордером за похищение детей), который руководит крупнейшей ядерной державой.

Цели, которые он декларирует:

Получить мандат на пожизненное правление (стать де-факто царем). Занять место за главным столом и делить мир с лидерами ведущих держав. Для чего нужна запредельная легитимность и стилистическая безупречность.

Недостаточно просто "выиграть выборы". Надо:

"Выиграть" с результатом 80+% и Сделать это сравнительно чисто.

Мастер-класс чистого получения безграничных полномочий год назад продемонстрировал император Си. Был и символизм, и аппаратная техника.

Лукашенко не удалось обеспечить себе нужные проценты - полукчил проблемы Фото: РИА Новости

Негативный пример в этом плане – выборы Лукашенко. Минский пюрер гарантированно и с запасом выигрывал выборы 2020 г. Но он тянулся к 80% (в итоге ему нарисовали 80,1%). На тот момент эта планка уже была недостижима без грубых нарушений. Плюс ситуацию активно раскачивали из Москвы, загоняя Грыгорыча в угол. В итоге Лукашенко продлился, но из-за расправы над людьми ограничил себе маневр, и сейчас вынужден продолжать репрессии, выжигая все живое. На днях он выразил озабоченность подготовкой местных и парламентских выборов, которые состоятся через месяц…

Белорусский сценарий для Путина неприемлем. Он должен победить в "конкурентной борьбе" на фоне всеобщего обожания. Иначе не солидно.

Подготовительная работа проведена. Оппоненты на турбопатриотическом фланге физически зачищены. Роль "оппонента" сверстана под либерального кандидата Бориса Надеждина. Который должен стать олицетворением несистемной антивоенной оппозиции и с треском проиграть.

Однако плохие новости осложняют задачу Кремля. Каждый новый коллапс ЖКХ, каждый новый прилет по НПЗ портит картину.

Самое опасное для Путина сейчас – социально-экономическая повестка.

Поэтому все чаще проскакивают сигналы, что производителям и торговым сетям запретили повышать цены в ближайшие месяцы. И что курс рубля будут кровь из носу держать до выборов.

Поэтому львиную долю своих появлений росвождь сопровождает какими-то адресными социальными мерами.

Чтобы электорат не унывал, роспропаганда превращает захват десятка разрушенных хат в победы наполеоновского уровня.

При всем при этом, мягкая антивоенная риторика Надеждина встречает поддержку. Если Кремль почувствует, что искомые 80% под угрозой — Надеждина просто снимут. Но отказ даже от такой стерильной конкуренции будет признаком слабости.

Чем ниже реальная поддержка (ниже 80%) – тем сильнее придется натягивать – тем больше вероятность эксцессов.

Грязное и несолидное продление росвождя, равно как явная демонстрация страха конкуренции, подорвут миф о незыблемости его позиций.

Сейчас многие партнеры исходят из логики, что росвождь – это константа, с которой придется иметь дело. Когда Путин предстанет в виде переменной, это подстегнет диалог о формате сосуществования без Путина. В РФ станет больше контрагентов для такого диалога.

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