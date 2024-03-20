В МИД РФ отреагировали на предложение Борреля об использовании активов Центробанка России

Спикер ведомства России Мария Захарова назвала предложение представителя ЕС по использованию прибыли от замороженных активов для финансирования Украины "бандитизмом и воровством".

Related video

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в среду, 20 марта, на предложения главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля относительно доходов от "замороженных" российских активов. Об этом сообщает The Guardian.

Захарова сказала, что предложения Борреля использовать прибыль от обездвиженных активов Центробанка России для финансирования Украины — "это бандитизм и воровство".

Что предложил Боррель

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил в среду, 20 марта, что предложит на саммите лидеров ЕС, который должен пройти 21-22 марта, использовать 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, для закупки оружия для Украины через Европейский фонд мира.

"Сегодня я представил предложение высокого представителя о принятии Советом ЕС решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины в ее борьбе за победу", — написал он в соцсети Х.

Оставшиеся 10% он предложил перевести в бюджет ЕС, чтобы использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

"Я рассчитываю на скорейшее утверждение этого предложения Советом. Это продемонстрирует единство ЕС и его приверженность поддержке Украины и ее народа", – добавил глава дипломатии ЕС.

Важно

Европа на раздорожье: когда замороженные российские миллиарды передадут Украине

Напомню, 15 марта федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о решении направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.

По информации Bloomberg, получать прибыль от замороженных российских активов Украина начнет с июля 2024 года.