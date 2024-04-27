Телемарафон работает и будет работать в дальнейшем: Шмыгаль о дальнейшей судьбе "Єдиних новин" (видео)

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, потребность в телемарафоне никуда не исчезла, ведь с его помощью в Украине опровергаются российские ИПСО.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу, 27 апреля, во время часа вопросов к правительству заявил, что никаких изменений относительно телемарафона "Єдині новини" не будет. Видео с заявлением премьера опубликовала на своей странице в Facebook сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Глава правительства отметил, что это не просто канал информирования украинцев. Именно с помощью таких "Єдиних новин", по словам Шмыгаля, Украина опровергает российские пропагандистские нарративы и дезинформацию, отвечает на ту гибридную войну, которую развязала против украинского общества Россия. Поэтому вопрос о работе таких средств массовой информации не стоит — телемарафон работает с первого дня полномасштабной агрессии 2022 года и продолжит свою работу, несмотря на любые попадания в различные отчеты.

Таким образом премьер отреагировал на внесение телемарафона в отчет Госдепа США о нарушении прав человека в Украине, который попал туда из-за того, что якобы журналисты и СМИ, которые критиковали действующую украинскую власть, оказались за пределами этого канала из-за угрозы национальной безопасности.

"Однако в то же время лица на территориях, подконтрольных украинскому правительству, в целом могли публично и частно критиковать правительство и обсуждать вопросы общественного интереса, не боясь официальной мести", — подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что потребность в телемарафоне никуда не исчезла, ведь с его помощью в Украине опровергаются российские ИПСО.

Напомним, в отчете Государственного департамента США за 2023 год о нарушениях прав человека в Украине говорилось о том, что на освещение российско-украинской войны в СМИ влияет правительственная политика. В отчете, в частности, отметили, что с подписанием президентом Украины Владимиром Зеленским указа о введении военного положения в феврале 2022 года были введены и ограничения для СМИ и медиасвободы.

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"Это странный нонсенс": у Зеленского ответили на критику телемарафона со стороны США

16 апреля председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев высказался относительно критики финансирования телемарафона из госбюджета. По его словам, выделенных средств на телемарафон недостаточно для обеспечения потребностей ВСУ.

Также Фокус писал, что в 2024 году на финансирование национального телемарафона вместе с телеканалом "FreeДом" в 2024 году будет выделено в общей сложности 568 миллионов гривен. Соответствующая информация опубликована на сайте системы Prozorro.